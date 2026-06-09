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البحرية العمانية تجلي 24 بحارا من ناقلة تعرضت للاستهداف قبالة عمان

  • 09 حزيران 2026
  • 09:08
البحرية العمانية تجلي 24 بحارا من ناقلة تعرضت للاستهداف قبالة عمان

خبرني - أعلن خفر السواحل الهندي أن البحرية العمانية تمكنت من إجلاء 24 بحارا هنديا كانوا على متن ناقلة تعرضت لهجوم صاروخي قبالة سواحل عمان.
وقالت خفر السواحل الهندية في منشور : "بفضل التنسيق السريع بين مركز التنسيق البحري للإنقاذ في مومباي ومركز البحث والإنقاذ البحري العماني، تمكنت مروحيات البحرية العمانية من إنقاذ 24 فردًا من طاقم الناقلة (MT Marivex) وجميعهم من المواطنين الهنود".

وأكدت السلطات الهندية أن جميع أفراد الطاقم المنجدين في حالة جيدة، ولم تقع أي إصابات أو خسائر بشرية. وأشارت إلى أن الناقلة ترسو حاليًا قبالة سواحل جزيرة مصيرة (الواقعة شرق عمان).

وكانت معلومات قد وردت بعد ظهر يوم 8 يونيو عن نشوب حريق على متن الناقلة "ماريفكس" إثر تعرضها لضربة صاروخية.

وكانت  مقاتلة أمريكية من طراز إف/إيه-18 سوبر هورنت قد أصابت ناقلة النفط "ماريفكس" بصاروخ جو-أرض.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، أمس الاثنين، أن قواتها عطّلت ناقلة النفط "إم/تي ماريفيكس" التي ترفع علم بالاو، أثناء إبحارها في خليج عمان.

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