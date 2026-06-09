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النفط يهبط مع التركيز على وقف إيران وإسرائيل تبادل الهجمات

  • 09 حزيران 2026
  • 08:12
النفط يهبط مع التركيز على وقف إيران وإسرائيل تبادل الهجمات

خبرني - انخفضت أسعار النفط الثلاثاء، لتمحو معظم مكاسب الجلسة السابقة بعد أن أعلنت إيران وإسرائيل وقف تبادل الهجمات عقب مناشدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على الرغم من تحذير كلا الجانبين من إمكانية استئناف الأعمال القتالية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا بما يعادل 1% إلى 93.34 دولار للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.13 دولار أو 1.2% إلى 90.17 دولار للبرميل.

وكانت الأسعار قد زات بما يصل إلى 5% في الجلسة السابقة بعد أن قلل تجدد الضربات الإسرائيلية على إيران والهجمات في لبنان من الآمال في نهاية وشيكة للحرب الأوسع نطاقا، لكنها قلصت مكاسبها بعد أن أعلنت القوات المسلحة الإيرانية انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل.

وأعلنت إيران وإسرائيل وقف تبادل الهجمات بعد مناشدة ترامب، غير أن طهران قالت إنها ستستأنف الهجمات إذا واصلت إسرائيل ضرب حزب الله في لبنان.

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