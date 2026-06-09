طقس صيفي معتدل في أغلب مناطق الأردن الثلاثاء

خبرني - يكون الطقس الثلاثاء، صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 32 و20 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 30 و18، وفي المرتفعات الشمالية 27 و17، وفي مرتفعات الشراة 28 و15، وفي مناطق البادية 37 و21، وفي مناطق السهول 31 و18، وفي الأغوار الشمالية 38 و23، وفي الأغوار الجنوبية 40 و26، وفي البحر الميت 39 و25، وفي خليج العقبة 40 و27 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يومي الأربعاء والخميس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، خاصة في مناطق البادية.

أما الجمعة، فيطرأ انخفاض قليل في درجات الحرارة مع بقاء الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية، بينما يكون حارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.