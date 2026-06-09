ترمب: إسرائيل لن تعود إلى الحرب مع إيران.. والاتفاق قد يتم قريباً

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن إسرائيل لن تعود إلى الحرب مع إيران، معرباً عن اعتقاده بأن الأوضاع تسير في الاتجاه الصحيح.

وأضاف ترمب أنه لا يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعود إلى الحرب مع إيران، مشيراً إلى أن الأمور تسير على ما يرام وأن إيران تقوم بما يتوجب عليها.

وفي تصريحات اخرى ليل الاثنين / الثلاثاء لموقع "أكسيوس"، أكد ترمب أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، مرجحاً أن يتم ذلك قريباً.

وكشف الرئيس الأمريكي أنه حذر نتنياهو من أن العودة إلى الحرب مع إيران قد تجعله يقاتل بمفرده، لافتاً إلى أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة في وقت متأخر جداً بشأن الضربات التي نُفذت ضد إيران، لكنه تمكن في نهاية المطاف من حصر نطاقها.

وأشار ترمب إلى أنه تلقى اتصالات من خمس دول في المنطقة طلبت منه الضغط على نتنياهو لوقف التصعيد، مبيناً أن تلك الدول كانت قلقة للغاية وتدعم الاتفاق الذي تجري واشنطن مفاوضات بشأنه مع إيران.

وشدد ترمب على أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، وأن فرص إبرامه خلال الفترة القريبة تبدو قائمة.