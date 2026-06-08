خطة جزائرية جديدة لمباغتة الأرجنتين

خبرني - يفكّر السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب منتخب الجزائر في رسم تكتيكي غير متوقع قبل المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين.

منتخب الجزائر يبدأ خامس مغامرة له في المونديال، بمواجهة صاحب اللقب، في مباراة يحلم خلالها "الخضر" في تحقيق المُفاجأة ومخادعة زملاء الأسطورة، ليونيل ميسي.

مركز الجناح الأيمن، يعتبر من أكثر المناصب إثارة للجدل داخل منتخب الجزائر، ما بين إصرار فلاديمير بيتكوفيتش على رياض محرز أساسياً، على أساس خبرته، ورغبة الجماهير ووسائل الإعلام في التخلي عنه لصالح أنيس حاج موسى.

آخر الأصداء الواردة من معسكر منتخب الجزائر، تؤكد بأن بيتكوفيتش، وفي إطار مساعيه لإيجاد الرسم التكتيكي الأنسب لمباغتة الأرجنتين، لا ينوي الاعتماد على رياض محرز أو أنيس حاج موسى في التشكيل الأساسية لمواجهة بطل العالم.

بيتكوفيتش يتجه، وبنسبة كبيرة، للاعتماد على خطة 2-5-3، بأجنحة ذات طابع دفاعي في الرواقين الأيمن الأيسر، مكونة من ريان آيت نوري ورفيق بلغالي، مما يعني بأن محرز وحاج موسى سيكونان في دور "الجوكر"، ولن يتم الاعتماد عليهما إلا حسب تطورات المباراة.

وكان الرجل الأول في الطاقم الفني لـ"محاربي الصحراء"، قد لمّح لهذه الخطوة، منذ المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة الودية الأخيرة أمام هولندا عندما قال بشأن محرز وحاج موسى: "سنرى من سيلعب أمام الأرجنتين، يمكن ألا يكون أحد منهما أساسيا".