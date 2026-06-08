كريستيانو رونالدو ومونديال 2026.. عقدة روجيه ميلا المستعصية

خبرني - يدخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منافسات كأس العالم 2026 وهو في سن الحادية والأربعين من عمره.

ورغم العمر الكبير الذي يدخل به رونالدو المونديال المقبل، فإن البعض يعتقد أنه قد يستطيع إضافة إنجاز جديد إلى مسيرته التاريخية، يتمثل في أن يصبح أكبر هداف سناً في تاريخ نهائيات كأس العالم.

أكبر اللاعبون الذين سجلوا أهدافاً في تاريخ كأس العالم

ورغم أن مشاركة رونالدو في هذا العمر تعد إنجازاً استثنائياً بحد ذاتها، لكن تحطيم الرقم القياسي في النسخة المقبلة لا يزال مستعصياً، إذ يبقى الكاميروني روجيه ميلا صاحب الرقم التاريخي كأكبر لاعب يسجل هدفاً في المونديال.

وفي حال نجح قائد منتخب البرتغال في تسجيل هدف خلال كأس العالم 2026، فإنه سيتجاوز مواطنه بيبي، الذي يحتل حالياً المركز الثاني في قائمة أكبر الهدافين سناً بتاريخ البطولة، ليصعد رونالدو إلى الوصافة بشكل رسمي.

ويحتل المكسيكي كواوتيموك بلانكو المركز الخامس في القائمة بعدما سجل في كأس العالم بعمر 37 عاماً و151 يوماً، يليه السويدي غونار غرين في المركز الرابع بعمر 37 عاماً و236 يوماً.

أما رونالدو فيأتي ثالثاً بعدما سجل هدفاً في المونديال بعمر 37 عاماً و292 يوماً، بينما يحتل بيبي المركز الثاني بعدما هز الشباك بعمر 39 عاماً و283 يوماً خلال مشاركاته مع منتخب البرتغال.

ويبقى روجيه ميلا متربعاً على صدارة القائمة التاريخية، بعدما سجل خمسة أهداف في نهائيات كأس العالم، كان آخرها بعمر 42 عاماً و39 يوماً، وهو الرقم الذي يستحيل على رونالدو تحطيمه في مونديال 2026.