الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك عاجل من أجل المحيطات

خبرني - حذرت الأمم المتحدة من أن وضع المحيطات "يتفاقم"، داعية في تقرير علمي شارك في إعداده مئات العلماء على مدى سنوات إلى "تحرك عاجل" إزاء تسارع وتيرة الاحترار والتلوث والتهديدات التي تواجه الحياة البحرية.

وجاء في التقرير الصادر الاثنين والذي ساهم فيه 600 عالم من 86 بلدا، أن "المحيط هو أساس الحياة على الأرض. لكن صحته مهددة بشكل خطير، إذ تقترب الأنظمة البيئية والموائل الطبيعية من نقاط تحول حرجة أو أنها تخطّتها".

وشدّد معدّو هذا "التقييم العالمي الثالث للمحيطات" المكون من 1350 صفحة، والذي يغطي الفترة ما بين 2018 و2023، في مقدّمته على أن "استخلاصاته تتطلب تحركا عاجلا".

وعلّق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "لا يمكننا الاستمرار في اعتبار المحيط موردا لا ينضب"، وفق ما نقل عنه بيان.

ورأت منظمة غرينبيس في بيان أن "هذا التقرير يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار عاجل"، داعية إلى "إنشاء محميات بحرية تحظى بحماية كاملة يحظر فيها أي نشاط بشري استغلالي"، في إشارة إلى الصيد الصناعي واستخراج المعادن من أعماق البحار.

وسلط التقرير الضوء على "الضغوط" المتعددة التي تواجهها المحيطات، والتي تغير من خصائصها الفيزيائية والكيميائية، بدءا بالتغير المناخي والتلوث وصولا إلى النمو الديمغرافي في وقت يعيش 37% من البشر على بعد أقل من مئة كيلومتر من السواحل.

وبعدما كانت المحيطات تلعب بصورة طبيعية دورا حيويا في التخفيف من وطأة التغير المناخي عبر امتصاص الحرارة الزائدة، يشير التقرير إلى أنها تواجه الآن زيادة مطردة في مستويات الحموضة.

ومن نتائج ذلك تسارع وتيرة ارتفاع حرارة المحيطات، وكذلك ارتفاع مستوى المياه تحت تأثير تمددها الحراري وذوبان الجليد.