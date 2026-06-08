الولايات المتحدة تعيش ثاني أحر ربيع في تاريخها

خبرني - شهدت الولايات المتحدة، ثاني أكبر مصدر لانبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة في العالم، في 2026 ثاني أدفأ ربيع مسجل في تاريخها، وفق ما أعلنت وكالة أميركية مرجعية الاثنين.

وبحسب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، سجلت الولايات المتحدة (باستثناء ألاسكا وهاواي) متوسط درجة حرارة بلغ 13,2 درجة مئوية (55 درجة فهرنهايت) بين شهري آذار وأيار.

وبذلك، أصبح ربيع 2026 ثاني أدفأ ربيع يُسجل في البلاد، بعد ربيع 2012.

وقد شهدت أربع ولايات جنوبية هي أريزونا وكولورادو ونيو مكسيكو وتكساس، أدفأ ربيع على الإطلاق خلال 132 عاما من السجلات.

كما شهدت الولايات المتحدة المتجاورة (أي الولايات الأميركية كلها باستثناء ألاسكا وهاواي)، أسوأ موجة جفاف مبكرة منذ عام 1988، وذلك بين شهري كانون الثاني وأيار، وفق NOAA.

وأفادت الإدارة بأن أكثر من 58% من الولايات المتحدة المتجاورة كانت لا تزال تعاني من ظروف الجفاف في أوائل حزيران.

وفي غرب الولايات المتحدة، كان الشتاء قاسيا بشكل خاص، حيث سجلت 8 من أصل 11 ولاية في المنطقة أدفأ شتاء لها على الإطلاق، مما أدى إلى انخفاض قياسي في تراكم الثلوج في الجبال مع بداية الربيع، وهو وضع يثير قلقا بالغا لدى السلطات.

في المقابل، شهدت هاواي أغزر ربيع لها على الإطلاق خلال 36 عاما من السجلات، حيث تلقت الجزيرة أكثر من ضعف متوسط هطول الأمطار لهذا الموسم.

أما ألاسكا، فقد شهدت أبرد ربيع لها منذ عام 2013.

