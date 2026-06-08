ترمب: تمكنت من حصر الضربات .. ومستاء من الهجوم على بيروت

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن العودة إلى الحرب مع إيران قد تؤدي إلى أن تجد إسرائيل نفسها " تقاتل بمفردها"، مؤكداً أنه لا يؤيد أي رد إسرائيلي على طهران.

ونقل موقع "أكسيوس" عن ترمب قوله إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة في وقت متأخر جداً بشأن الضربات التي نفذت ضد إيران، مضيفاً أنه تمكن في نهاية المطاف من حصر نطاق تلك الضربات.

وبحسب "أكسيوس"، نقل مصدر إسرائيلي أن نتنياهو أبلغ ترامب بأن عدم الرد على إيران سيكون أمراً سيئاً لإسرائيل وللولايات المتحدة ولأي اتفاق محتمل، فيما أفاد مسؤول أمريكي بأن ترامب أبلغ نتنياهو بشكل صريح أنه لا يؤيد الرد على إيران.

كما نقل الموقع عن مسؤول أمريكي أن ترامب أبدى استياءه من الضربة الإسرائيلية التي استهدفت بيروت.

وقال ترامب إنه تلقى اتصالات من خمس دول في المنطقة طلبت منه ممارسة ضغوط على نتنياهو لوقف التصعيد، مشيراً إلى أن هذه الدول كانت تشعر بقلق بالغ وتدعم الاتفاق الذي تجري المفاوضات بشأنه مع إيران.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، معتبراً أن إنجاز هذا الاتفاق قد يحدث قريباً.