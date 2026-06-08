الشيخ حسن الزبن يبرم عطوة اعتراف بمقتل الشاب المرحوم حسام السعيري

خبرني - توجهت جاهة عشائرية ضمت عدداً من شيوخ ووجهاء الاردن برئاسة القاضي العشائري الشيخ حسن حويلة الزبن، إلى ديوان بني قيس في منطقة اليادودة جنوبي عمّان اليوم حيث كان في استقبالهم ذوو وأقارب المرحوم الشاب المرحوم حسام نادي نعيم المطور السعيري القيسي الذي قضى في اطلاق نار باحد احياء عمان الشرقية قبل اسبوع دون ان يكون طرفا في المشاجرة التي سبقت وفاته .

وخلال اللقاء ابرم الزبن عطوة اعتراف و استجابت عشيرة المطور، ممثلة بالشيخ عقاب أبو شاور، لطلب الجاهة ومنحت عطوة اعتراف لمدة ستة أشهر، وفقاً للشروط العشائرية المتفق عليها، والتي تضمنت الجلوة بحسب بنود الوثيقة العشائرية المعتمدة خبرني وخارج حدود لواء قصبة عمّان ومنطقتي القويسمة والوحدات وحتى محيط مستشفى البشير، إضافة إلى شرط عدم توكيل محامٍ خلال مدة العطوة.

وأكد ممثلو ذوي المرحوم أن منح العطوة جاء إكراماً لله تعالى ورسوله الكريم والملك وتقديراً للجاهة الكريمة.

كما جرى تعيين المحامي مصطفى المعايعة الأزايـدة كفيلاً للوفاء بشروط العطوة، وتعيين القاضي العشائري الشيخ هايل صالح الزبن كفيلاً للدفا.