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تطور جديد من منتخب البرازيل بشأن إصابة نيمار

  • 08 حزيران 2026
  • 22:48
تطور جديد من منتخب البرازيل بشأن إصابة نيمار

خبرني - أفاد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يوم الاثنين بأن نجمه المخضرم نيمار يُظهر "تطوراً جيداً" في إصابته في ربلة الساق اليمنى حرمته من اللعب منذ مايو الماضي.

وخضع الهداف التاريخي للمنتخب الفائز بكأس العالم خمس مرات الاثنين في الولايات المتحدة لفحص بالرنين المغناطيسي أظهر نتائج "ضمن المعايير المتوقعة" حسب الاتحاد المحلي.

وقال الاتحاد في بيان: سيواصل عملية التعافي والإعداد البدني التي وضعها الطاقم الطبي للمنتخب البرازيلي.

ولم يقدم الاتحاد مزيداً من التفاصيل، ما يجعل مشاركته في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في نهائيات كأس العالم المقررة في أميركا الشمالية اعتباراً من الخميس، غير مؤكدة أمام المغرب السبت في إيست رذرفورد بولاية نيوجيرزي، ضمن المجموعة الثالثة.

وكان المدرب الايطالي للبرازيل كارلو أنشيلوتي أعرب الجمعة عن ثقته في إمكانية عودة نيمار، البالغ 34 عاما، إلى التدريبات هذا الأسبوع.

غير أن أنشيلوتي أكد أنه لن يغامر بالتعجيل في تعافي النجم الذي أثقلت مسيرته في المواسم الأخيرة إصابات متكررة.

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