"الغذاء والدواء": المضي في تطوير مشروع التفتيش الإلكتروني الذكي

خبرني - قالت المديرة العامة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء رنا عبيدات، الاثنين، إن المؤسسة تمضي في تطوير أربعة مشاريع، مجددة العهد بمواصلة العمل على تعزيز منظومة رقابية متطورة تستند إلى العلم والابتكار والشراكة الفاعلة، والمضي نحو مستقبل نرسخ فيه مكانة الأردن نموذجاً وطنياً وإقليمياً في سلامة الغذاء وجودته.

وأوضحت عبيدات، خلال احتفال أقيم بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء، أن المؤسسة أطلقت مشروع التفتيش الإلكتروني الذكي، المبني على البيانات والمؤشرات الذكية في تحديد الأولويات الرقابية وتوجيه الجهود التفتيشية وقوائم التفقد الذاتي الإلكترونية للمنشآت الغذائية، ومشروع التتبع الغذائي الذي يهدف إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تتيح تتبع المنتجات الغذائية عبر مختلف مراحل السلسلة الغذائية من المصدر إلى المستهلك، بما يعزز سرعة وكفاءة التعامل مع المخاطر الغذائية عند حدوثها، ويدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، إضافة إلى مشروع تطوير المختبرات ومشروع تطوير إدارة المخاطر، بما يتضمن تبني منهجية متقدمة لإدارة المخاطر.

وبينت أن كوادر المؤسسة نفذت خلال العام الماضي أكثر من 61 ألف زيارة تفتيشية ورقابية على المنشآت الغذائية في مختلف المحافظات للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والتشريعات الناظمة، مؤكدة أن استدامة هذه النتائج تتطلب شراكة واسعة ومسؤولية مشتركة، تتطلب تكاتف جميع الأطراف المعنية.

من جانبه قال ممثل قطاع الصناعات الغذائية ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان، خلال الاحتفال، إن قطاع الصناعات الغذائية الأردني يعد من القطاعات المتقدمة بتطبيق متطلبات سلامة الغذاء وأنظمة الجودة، إذ تواصل المنشآت الغذائية الاستثمار في تطوير أنظمتها وتطبيق أفضل الممارسات التصنيعية والامتثال للمتطلبات الوطنية والدولية ذات العلاقة، بما يضمن إنتاج غذاء آمن وعالي الجودة للمستهلك، مما انعكس على نجاح المنتجات الغذائية الأردنية في الوصول إلى العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية والمحافظة على سمعتها المتميزة.

وأشار إلى تجديد الالتزام في غرف الصناعة بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز سلامة الغذاء، وتمكين المصانع الغذائية من مواكبة أفضل الممارسات العالمية، بما يحافظ على صحة المستهلك الأردني ويعزز مكانة الصناعة الغذائية الأردنية محليا ودوليا.

بدورها قالت مسؤولة برامج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وفاء رماضنة إن سلامة الأغذية بالنسبة لمنظمة الأغذية والزراعة جزء لا يتجزأ من رؤية الأفضليات الأربع وهي: إنتاج أفضل، تغذية أفضل بيئة أفضل، وحياة أفضل، مؤكدة التزام المنظمة بدعم جهود الأردن في هذا المجال، حيث إن سلامة الأغذية لا تتعلق بحماية المستهلكين فحسب، بل ببناء مجتمعات أكثر صحة واقتصادات أقوى.