أبل تطلق Siri AI.. مساعد ذكي أكثر كفاءة وتفاعلية

خبرني - الكشف عن أنظمة الذكاء الاصطناعي الجديدة، جاء ضمن 3 محاور قام عليها افتتاح مؤتمر أبل للمطورين، وشملت أيضا "تحديثان أنظمة التشغيل" لأنظمة تشغيل أجهزة أبل، و ميزات "الثقة والأمان" لاستخدام الأطفال لأجهزة أبل.

وبحسب موقع "تك رادار"، كان أول ما كشفت عنه أبل بشأن تحديثات الذكاء الاصطناعي، أن أقرت شركة أبل بشراكتها مع غوغل، وأنها ستدعم نماذج جيميناي ميزات الذكاء الاصطناعي القادمة من أبل.

وأعلنت أبل أن نماذج الذكاء الاصطناعي المُحسّنة لديها طُوّرت بالتعاون مع جوجل، وتعتمد على التقنية المستخدمة في نظام Gemini.

ووفق موقع "سي نت"، يُمكن تنفيذ العمل مباشرةً على جهازك أو عبر خوادم الحوسبة السحابية الخاصة بأبل حسب الطلب.

كما تُقدّم الشركة "مُنسّق نظام" جديدًا، وهو المسؤول عن ربط تطبيقاتك وملفاتك الشخصية، بالإضافة إلى محتوى شاشتك ومعلومات الإنترنت، ضمن نظام Apple Intelligence.

الإعلان عن Siri AI

أعلنت شركة أبل رسميا عن النسخة الداعمة للذكاء الاصطناعي من مساعدها الذكي سيري، تحت مسمى جديد هو Siri AI.

وقالت الشركة: "أعدنا تصميم سيري باستخدام الذكاء الاصطناعي القوي في جوهره. سيكون الآن مساعد أكثر كفاءةً وتفاعليةً."

كما قالت الشركة، أنه سيتوفر تطبيق سيري مخصص مستقل بذاته، وسيكون موجودًا بشكل أساسي ضمن قسم التطبيقات الديناميكية في جهاز آيفون.

ومن القدرات الجديدة التي سيتمتع بها نظام سيري AI، أنه مع إعطاء الأمر الصوتي للبحث، سيظهر مساعد سيري بمثابة جزيرة ديناميكية تتلقى الأوامر بتصميم حديث ومربع أعلى الشاشة.

واستعرضت أبل منصتها الجديدة للذكاء الاصطناعي "سيري" من خلال محادثة حول حفل موسيقي قادم لسوكي ووترهاوس، ويتميز هذا المساعد الصوتي الجديد بقدرته على فهم السياق وتحليل ما يظهر على شاشة الآيفون في أي وقت.

واستعرضت أبل كمثال، توجيه أمر صوتي لسيري AI، للاستدلال على مكان شاطئ يظهر في صورة على حساب تطبيق إنستغرام لمستخدم الهاتف، ونجح المساعد الذكي في تقديم مكان الشاطئ في الصورة بدقة.

باختصار، سيُقلل الذكاء الاصطناعي في سيري من الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات يدويًا. إذ يُمكنه البحث في تطبيقات آيفون الأساسية مثل الصور والخرائط والبريد الإلكتروني للإجابة على استفساراتك بشكل أفضل.

كما تُطلق أبل أصواتًا جديدة لسيري، حيث ستتمكن من تعديل سرعة الصوت وتعبيراته حسب تفضيلاتك.

كما أكدت أبل، على أن هذه التحسينات في تقنية الذكاء الاصطناعي لسيري ستمتد لتشمل نظامي CarPlay و AirPods.

وبالنسبة لأسلوب استخدام نظام سيري للذكاء الاصطناعي على نظام macOS، كشفت أبل عن أنه بدلاً من أن تكون مدمجة في Dynamic Island (غير الموجودة في أجهزة MacBook)، ستكون جزءًا من Spotlight.

ويمكنك توسيع استعلامات سيري لتظهر في نوافذ macOS مخصصة، وسيظهر حقل سيري جديد عند النقر بزر الماوس الأيمن على الملفات.

أيضا قدمت أبل لمحة عن دمج نظام سيري الذكي عند استخدام التطبيقات المختلفة، من أمثلة ذلك، وضع سيري في تطبيق كاميرا الآيفون الذي اتضح أنه مشابهاً لميزة الذكاء البصري التي وُعد بها قبل عامين.

ولتفعيلها قالت الشركة، المس زر الغالق لتتيح لسيري رؤية ما تراه، وستتمكن من طرح أسئلة سياقية حول محيطك.

وكان من ضمن ميزات الذكاء الاصطناعي التي قدمتها أبل، التدقيق اللغوي التلقائي، وتعتبر هذه الميزة الجديدة والمفيدة من Apple Intelligence، ما سيجعل المستخدمين ليسوا في حاجة إلى اتخاذ أي إجراء عندما يُشير جهاز iPhone أو iPad أو Mac إلى خطأ كتابي.

أيضا، أصبح بإمكان تقنية Apple Intelligence تنظيم علامات تبويب Safari الخاصة بك تلقائيًا في فئات.

كشفت أبل أيضا عن تحديث رئيسي لتطبيق كلمات المرور، والآن، يمكنك تحديث كلمات مرور الحسابات المؤهلة تلقائيًا إلى كلمات مرور قوية، مما يوفر عليك عناء تغييرها يدويًا.

كما ستقوم ميزة Apple Intelligence بإعادة تسجيل دخولك إلى الحسابات باستخدام كلمات المرور الجديدة تلقائيا.

أيضا أعلنت أبل عن تحديث كبير لتطبيق اختصارات الرسائل، كان ينتظره المطورون بفارغ الصبر، حيث أصبح بإمكانك الآن إنشاء اختصارات رسائل باستخدام توجيهات اللغة الطبيعية، مما يغنيك عن عناء إنشاء الاختصارات يدويًا.

وإذا نجح هذا التحديث، فسيكون له أثر بالغ على سهولة استخدام هذه الميزة، التي أُطلقت في عام 2018.

ميزات جديدة قدمتها أبل بدمج الذكاء الاصطناعي في تطبيق عرض الصور على هواتف آيفون، تشمل قدرات حذف مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيف الصور أو تعديلها، بالإضافة لخاصية التمدد لإضافة مساحة أكبر داخل الصور، وخاصية إعادة رسم الحدود داخل الصور.

خاصية الثقة والأمان من أبل

وكان ضمن أحد المحاور الثلاث التي قدمتها أبل في حدثها للمطورين، ميزة الثقة والأمان لاستخدامات الأطفال لأجهزة أبل.

وابتداءً من هذا العام، سيتمكن الآباء من إنشاء حسابات أطفال مُطوّرة في نظام iOS.

وسيتمكنون من الموافقة على التطبيقات التي يمكن لأطفالهم تنزيلها، والمواقع الإلكترونية التي يمكنهم زيارتها، ومن يمكنهم التواصل معه، والمدة الزمنية التي يمكنهم قضاؤها على أجهزة iPhone أو iPad.

ويُقدّم تحديث آيفون الجديد من عملاق التكنولوجيا كطريقةٍ تُمكّن الآباء من "توجيه رحلة أبنائهم الرقمية".

إنها وسيلةٌ غير مُزعجة لمنع الأطفال من مشاهدة العُري أو العنف أو أي محتوى غير لائق على الإنترنت، كما أنها تتويجٌ لتوجهٍ أوسع في هذا القطاع، مدفوعٍ بتزايد الرقابة التنظيمية.

ذلك في ظل وجود تشريعاتٌ بالفعل مثل قانون سلامة الأطفال على الإنترنت (KOSA) في التقدم عبر الحكومة الأمريكية.

وإذا تم إقرار هذا القانون، فسيُقيّد كيفية تفاعل القُصّر مع مواقع التواصل الاجتماعي، ما يعكس الاتجاه بشكلٍ متزايد نحو عصر التحقق من العمر عبر الإنترنت، وهو ما يُحذّر بعض النقاد من أنه سيؤثر على الحق في حرية التعبير.

وتُعدّ ميزة أبل الجديدة وسيلةً أقل تدخلاً لمنع القُصّر من الوصول إلى بعض المحتويات غير اللائقة.