Golden Gate.. تعرف على أبرز مواصفات ومميزات نظام macOS الجديد (صور)

خبرني - انطلقت فعاليات حدث أبل للمطورين 2026، بالكشف عن ثلاث محاور اساسية سيدور بشأنها الحدث، وهي: تحسينات النظام الأساسي، والثقة والأمان، و"قفزة كبيرة للأمام" لذكاء أبل وسيري.

وأعلنت شركة أبل في افتتاح حدثها السنوي للمطورين 2027، عن المحور الأول للمؤتمر، وهو تحديثات أنظمة التشغيل في أجهزتها المختلفة.

وكانت البداية، بالتحديث الذي شمل الإعلان عن نظام التشغيل macOS 27، تحت مسمى macOS Golden Gate.

وضمن نظام التشغيل، سيعمل زجاج Liquid Glass الآن على تعديل شفايفة المحتوى خلفه بشكل أكثر فعالية، وتضيف أبل شريط التمرير الجديد في الإعدادات لضبط Liquid Glass.

وضمن ما تم الكشف عنه أيضا، أن جميع النوافذ على نظام macOS ستحتوي الآن على نفس نصف قطر الزاوية، كما أضافت Apple أيضا تأثيرات Liquid Glass إلى أيقونات التطبيقات.

ورغم حملة الإعلانات المكثفة التي سبقت إطلاق نظام macOS الأخير، يبدو أن Golden Gate يركز على جعل تصميم النظام أكثر سلاسة.

وكشف مؤتمر أبل أيضا، عن أن تطبيقات الآيفون والآيباد بعد ما أجري على تحديثات أنظمة التشغيل، ستفتح أسرع بنسبة تصل إلى 30%، وستظهر الصور الجديدة أسرع بنسبة 70%، وسيتم نقل الصور عبر AirDrop أسرع بنسبة 80%، كما سيصبح تصفح الملفات أسرع بخمس مرات.

وسيكون نظام التشغيل iOS 27 متاحًا على كل جهاز iPhone منذ جهاز Apple الرائد لعام 2019، وهو ما يتوافق مع الحد الأدنى من متطلبات البرامج لنظام التشغيل .

أيضا أعادت أبل بناء خاصية البحث من الصفر، حيث سيقوم نظاما iOS 27 و macOS 27 بفهرسة مكتبة بياناتك بالكامل، مما يُسهّل عليك البحث عن الصور والرسائل الإلكترونية.

كما سيضيف نظام iOS 27 شريط تمرير للحالة لتطبيق iMessages.