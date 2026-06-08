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قفزت 78%.. تكاليف الوقود تضغط على شركات الطيران الأمريكية

  • 08 حزيران 2026
  • 20:28
قفزت 78 تكاليف الوقود تضغط على شركات الطيران الأمريكية

خبرني - قالت وزارة النقل الأمريكية الإثنين إن تكاليف الوقود لشركات الطيران الأمريكية قفزت 78% في أبريل/نيسان لتصل إلى ما يقرب من 6.5 مليار دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ أدت حرب إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود.

وذكرت الوزارة في تقرير شهري أن تكاليف الوقود لشركات الطيران زادت 26% مقارنة بشهر مارس/آذار، واستهلكت شركات الطيران وقوداً أقل بمقدار 2.6% في أبريل/نيسان مقارنة بالشهر السابق.

وأضافت أن تكلفة الغالون الواحد من الوقود في أبريل/نيسان بلغت 4.11 دولار، بزيادة 1.81 دولار عن أبريل/نيسان 2025، وهو ما أثر بالفعل على القطاع.

وأوقفت سبيريت إيرلاينز، وهي شركة أمريكية للطيران منخفض التكلفة، عملياتها في مايو/أيار قائلة إن ارتفاع أسعار الوقود لم يترك لها خيارا آخر.

وتستحوذ شركات دلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز وساوث ويست إيرلاينز على حوالي 80% من الرحلات الجوية الداخلية في الولايات المتحدة.

وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي، الذي يمثل أكثر من 370 شركة طيران تستحوذ على حوالي 85% من حركة الطيران العالمية، في تقريره السنوي الأحد إنه يتوقع أن يسجل القطاع أرباحاً صافية إجمالية تبلغ 23 مليار دولار في 2026، بما يقل كثيراً عن تقديرات سابقة بلغت نحو 41 ملياراً، وتراجعاً عن 45 مليار دولار سجلها في 2025.

وتظهر بيانات منصة كاياك أن متوسط أسعار تذاكر الرحلات الجوية التي تنطلق من الولايات المتحدة ارتفع هذا العام بنسب تصل إلى 31% للرحلات الداخلية و22% للرحلات الدولية، مقارنة مع الأسابيع نفسها من عام 2025.

كما أجبرت حرب إيران شركات الطيران على تغيير مسار رحلاتها لتتجنب المجال الجوي المغلق أو المقيد، مما أدى إلى زيادة استهلاك الوقود وزيادة الضغط على السعة المحدودة بالفعل.

وزادت أسعار النفط بسبب المخاوف من انقطاع الإمدادات، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار وقود الطائرات وتوسيع هوامش أرباح المصافي، مما ترك شركات الطيران تواجه قفزة حادة في أكبر تكاليفها.

ويتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن ترتفع فاتورة وقود شركات الطيران إلى حوالي 350 مليار دولار هذا العام من حوالي 252 ملياراً في 2025، إذ يمثل الوقود ما يقرب من ثلث تكاليف التشغيل.

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