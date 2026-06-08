Xbox Series X25 الأخضر.. كل ما تريد معرفته عن جهاز مايكروسوفت (صور)

خبرني - في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2001، كشف بيل غيتس والنجم دواين جونسون (وذا روك) النقاب عن جهاز ألعاب جديد يُدعى "إكس بوكس".

وفي وقت لاحق من هذا العام، ستحتفل سلسلة إكس بوكس ​​بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإطلاقها، وكشفت مايكروسوفت عن جاهزيتها بإصدار خاص تحت اسم Xbox Series X25.

يتخلى جهاز إكس بوكس ​​سيريز إكس 25 الإصدار المحدود عن اللونين الأسود والأبيض لجهاز سيريز إكس الأساسي، ويأتي بلون أخضر شفاف، وفقا لموقع GSMArena.

لمن لم يعاصروا تلك الفترة، كان اللون الأخضر الشفاف هو الأكثر رواجا في أوائل الألفية.

كما سيضيء شعار X الشهير على الجهاز باللون الأخضر عند تشغيله.

هذا ليس كل شيء، فقد ذكر الإعلان أيضا أن المستخدم سيكتشف "بعض المفاجآت الخفية".

تحت غطائها الأخضر الجديد الأنيق، يكمن جهاز Xbox Series X بسعة تخزين 1 تيرابايت - وهذا ليس جهازا جديدا.

كما تُطلق مايكروسوفت وحدة التحكم اللاسلكية Xbox X25 الإصدار الخاص بلون أخضر شفاف مطابق. وتعود أزرار ABXY إلى ألوانها التقليدية.

سيطرح جهاز Xbox Series X25 ووحدة التحكم X25 للبيع كحزمة محدودة الإصدار في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

سيتم الإعلان عن الأسعار وتفاصيل الطلب المسبق لاحقا.