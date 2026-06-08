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Xbox Series X25 الأخضر.. كل ما تريد معرفته عن جهاز مايكروسوفت (صور)

  • 08 حزيران 2026
  • 20:19
Xbox Series X25 الأخضر كل ما تريد معرفته عن جهاز مايكروسوفت صور

خبرني - في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2001، كشف بيل غيتس والنجم دواين جونسون (وذا روك) النقاب عن جهاز ألعاب جديد يُدعى "إكس بوكس".

وفي وقت لاحق من هذا العام، ستحتفل سلسلة إكس بوكس ​​بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإطلاقها، وكشفت مايكروسوفت عن جاهزيتها بإصدار خاص تحت اسم Xbox Series X25.

Xbox Series X25 الأخضر.. كل ما تريد معرفته عن جهاز مايكروسوفت (صور) - صورة 1

يتخلى جهاز إكس بوكس ​​سيريز إكس 25 الإصدار المحدود عن اللونين الأسود والأبيض لجهاز سيريز إكس الأساسي، ويأتي بلون أخضر شفاف، وفقا لموقع GSMArena.

لمن لم يعاصروا تلك الفترة، كان اللون الأخضر الشفاف هو الأكثر رواجا في أوائل الألفية.

Xbox Series X25 الأخضر.. كل ما تريد معرفته عن جهاز مايكروسوفت (صور) - صورة 2

كما سيضيء شعار X الشهير على الجهاز باللون الأخضر عند تشغيله.

هذا ليس كل شيء، فقد ذكر الإعلان أيضا أن المستخدم سيكتشف "بعض المفاجآت الخفية".

Xbox Series X25 الأخضر.. كل ما تريد معرفته عن جهاز مايكروسوفت (صور) - صورة 3

تحت غطائها الأخضر الجديد الأنيق، يكمن جهاز Xbox Series X بسعة تخزين 1 تيرابايت - وهذا ليس جهازا جديدا.

Xbox Series X25 الأخضر.. كل ما تريد معرفته عن جهاز مايكروسوفت (صور) - صورة 4

كما تُطلق مايكروسوفت وحدة التحكم اللاسلكية Xbox X25 الإصدار الخاص بلون أخضر شفاف مطابق. وتعود أزرار ABXY إلى ألوانها التقليدية.

Xbox Series X25 الأخضر.. كل ما تريد معرفته عن جهاز مايكروسوفت (صور) - صورة 5

سيطرح جهاز Xbox Series X25 ووحدة التحكم X25 للبيع كحزمة محدودة الإصدار في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

سيتم الإعلان عن الأسعار وتفاصيل الطلب المسبق لاحقا.

Xbox Series X25 الأخضر.. كل ما تريد معرفته عن جهاز مايكروسوفت (صور) - صورة 6

Xbox Series X25 الأخضر.. كل ما تريد معرفته عن جهاز مايكروسوفت (صور) - صورة 7

Xbox Series X25 الأخضر.. كل ما تريد معرفته عن جهاز مايكروسوفت (صور) - صورة 8

Xbox Series X25 الأخضر.. كل ما تريد معرفته عن جهاز مايكروسوفت (صور) - صورة 9

 

 

 

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