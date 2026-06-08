الأمير الحسن يشيد بقدرات مرتبات أمن وحماية المطارات

خبرني - زار الأمير الحسن بن طلال، الاثنين، مديرية أمن وحماية المطارات، وكان في استقباله مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للإدارة والقوى البشرية ومدير أمن وحماية المطارات.

واستمع ، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إلى إيجاز قدمه مدير أمن وحماية المطارات عن سير البرامج والخطط التدريبية والأمور العملياتية واللوجستية في المديرية، والخطط المستقبلية والمهام والواجبات المناطة بها.

وتابع الأمير والحضور يوما تدريبا اشتمل على الرمايات بالأسلحة الخفيفة وعمليات أمنية تحاكي تهديدات لأمن الطائرات والمطارات، وأفعال التدخل غير المشروع داخل الطائرات، وتأمين منطقة آمنة لتخليص الرهائن والحفاظ على سلامة المسافرين وإخلاء المصابين.

وأشاد بقدرات مرتبات أمن وحماية المطارات في التعامل مع أية تهديدات أمنية من شأنها أن تمس أمن وسلامة المسافرين والعاملين داخل الطائرات والمطارات.

يُشار إلى أن مديرية أمن وحماية المطارات تضطلع بدور محوري في تعزيز أمن الطيران وحماية المطارات والمنشآت التابعة لها، من خلال تنفيذ إجراءات التفتيش والحماية الأمنية وفق أعلى المعايير المعتمدة، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في الحفاظ على أمن المسافرين وسلامة المرافق الجوية ودعم منظومة الأمن الوطني.