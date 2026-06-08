*
الثلاثاء: 09 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الكرك : زحوم عطشى منذ 10 أيام واهلها ينتظرون اي بصيص أمل

  • 08 حزيران 2026
  • 20:03
الكرك زحوم عطشى منذ 10 أيام واهلها ينتظرون اي بصيص أمل

خبرني - لم يعد حديث أهالي قرية زحوم في محافظة الكرك يدور حول شيء سوى المياه الغائبة عن منازلهم منذ أكثر من عشرة أيام، تاركة خلفها معاناة متفاقمة وأعباءً يومية تثقل كاهل الأسر التي وجدت نفسها تواجه أزمة لا تحتمل.

فمع كل يوم يمر دون وصول المياه، تتزايد المخاوف وتتعاظم المعاناة، فيما يضطر المواطنون إلى تدبير احتياجاتهم الأساسية بطرق بديلة مكلفة، وسط شكاوى من عدم تلقي استجابة تضع حداً لهذه الأزمة.

ويؤكد سكان زحوم أن انقطاع المياه لم يعد مجرد خلل عابر، بل تحول إلى معاناة حقيقية تمس تفاصيل حياتهم اليومية، حيث أصبحت خزانات المنازل فارغة، بينما ينتظر الأهالي بفارغ الصبر حلاً يعيد إليهم خدمة تعد من أبسط حقوقهم الأساسية.

وأشار مواطنون إلى أنهم ناشدوا الجهات المختصة وسلطة المياه في المنطقة مراراً للتدخل ومعالجة المشكلة، إلا أن الأزمة ما زالت قائمة، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء والقلق بين السكان.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

صفارات الإنذار تدوي في العقبة.. والسكان يسمعون صوت انفجار قوي
صفارات الإنذار تدوي في العقبة.. والسكان يسمعون صوت انفجار قوي
  • 2026-06-09 00:21
حسان بضيافة الخشمان
حسان بضيافة الخشمان
  • 2026-06-08 22:25
"الغذاء والدواء": المضي في تطوير مشروع التفتيش الإلكتروني الذكي
  • 2026-06-08 21:52
الجامعة الأردنية تطلق اسم
الجامعة الأردنية تطلق اسم "فوج الهواشم" على خريجي فوجها الحادي والستين
  • 2026-06-08 21:26
الحكومة توافق على اتفاقية تمويل برنامج لإصلاح القطاع الصحي مع البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار
الحكومة توافق على اتفاقية تمويل برنامج لإصلاح القطاع الصحي مع البنك الدولي بق...
  • 2026-06-08 21:16
مصدر حكومي يحسم الجدل: زيادة الـ30 ديناراً تُحتسب وفق الراتب الإجمالي لا الأساسي
مصدر حكومي يحسم الجدل: زيادة الـ30 ديناراً تُحتسب وفق الراتب الإجمالي لا الأساسي
  • 2026-06-08 20:54