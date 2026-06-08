"الغذاء والدواء" و"صناعة عمان" تنظمان احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء

خبرني - أقامت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع غرفة صناعة عمّان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء، الذي يُحتفل به في السابع من حزيران من كل عام، والذي جاء هذا العام تحت شعار "من العبء إلى الحلول - غذاء آمن في كل مكان"، تأكيدًا على مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك، بمشاركة صُنّاع القرار وخبراء القطاع الغذائي وممثلي الجهات الوطنية والبعثات الدبلوماسية.

وأكدت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتورة رنا عبيدات أن المؤسسة تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء مستحضرة المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها،

مجددة العهد بمواصلة العمل بكل إخلاص ومسؤولية لحماية الأمن الغذائي للمواطن، وتعزيز منظومة رقابية متطورة تستند إلى العلم والابتكار والشراكة الفاعلة، والمضي نحو مستقبل نرسخ فيه مكانة الأردن نموذجاً وطنياً وإقليمياً في سلامة الغذاء وجودته.

وأضافت أن رؤية المؤسسة تستند الى وضع الأمن الغذائي، وأساسه السلامة الغذائية في مقدمة الأولويات الوطنية باعتباره ركيزة أساسية لحماية الصحة العامة ودعم التنمية المستدامة.

وأشارت إلى مضي المؤسسة في تطوير أربعة مشاريع: مشروع التفتيش الإلكتروني الذكي، المبني على البيانات والمؤشرات الذكية في تحديد الأولويات الرقابية وتوجيه الجهود التفتيشية وقوائم التفقد الذاتي الإلكترونية للمنشآت الغذائية، ومشروع التتبع الغذائي الذي يهدف إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تتيح تتبع المنتجات الغذائية عبر مختلف مراحل السلسلة الغذائية من المصدر إلى المستهلك، بما يعزز سرعة وكفاءة التعامل مع المخاطر الغذائية عند حدوثها، ويدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، إضافة إلى مشروع تطوير المختبرات ومشروع تطوير إدارة المخاطر، بما يتضمن تبني منهجية متقدمة لإدارة المخاطر.

وبينت ان كوادر المؤسسة نفذت خلال العام الماضي أكثر من 61 ألف زيارة تفتيشية ورقابية على المنشآت الغذائية في مختلف محافظات المملكة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والتشريعات الناظمة، مؤكدة أن استدامة هذه النتائج تتطلب شراكة واسعة ومسؤولية مشتركة، تتطلب تكاتف جميع الأطراف المعنية.

ومندوبًا عن رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير، قال ممثل قطاع الصناعات الغذائية ونائب رئيس غرفة صناعة الاردن محمد وليد الجيطان ان قطاع الصناعات الغذائية الأردني وبكل فخر يعد من القطاعات المتقدمة بتطبيق متطلبات سلامة الغذاء وأنظمة الجودة، حيث تواصل المنشآت الغذائية الاستثمار في تطوير أنظمتها وتطبيق أفضل الممارسات التصنيعية والامتثال للمتطلبات الوطنية

والدولية ذات العلاقة، بما يضمن إنتاج غذاء آمن وعالي الجودة للمستهلك، ما انعكس على نجاح المنتجات الغذائية الأردنية في الوصول إلى العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية والمحافظة على سمعتها المتميزة.

وأشار إلى تجديد الالتزام في غرف الصناعة بمواصلة دعم كل الجهود الرامية إلي تعزيز سلامة الغذاء، وتمكين المصانع الغذائية من مواكبة أفضل الممارسات العالمية، بما يحافظ على صحة المستهلك الأردني ويعزز مكانة الصناعة الغذائية الأردنية محليا ودوليا.

ومندوبًا عن المكلف بأعمال ممثل منظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة السيد باول اوبيو أشارت الدكتورة وفاء رماضنة مسؤول برامج المنظمة في الاردن ان سلامة الأغذية

بالنسبة لمنظمة الأغذية والزراعة جزء لا يتجزأ من رؤية الأفضليات الأربع : إنتاج أفضل، تغذية أفضل بيئة أفضل، وحياة أفضل، مؤكدة التزام المنظمة بدعم جهود المملكة الأردنية الهاشمية فى هذا المجال، حيث أن سلامة الأغذية لا تتعلق بحماية المستهلكين فحسب، بل ببناء مجتمعات أكثر صحة واقتصادات أقوى.

وتضمن الاحتفال جلسة حوارية بعنوان: تعزيز سلامة الغذاء نحو حلول مستدامة لمواجهة التحديات، أدارتها مدير مديرية الغذاء الدكتورة ردينة بطارسة، وشارك فيها كل من: مدير مؤسسة المواصفات والمقايس بالانابة المهندسة وفاء المومني، ومدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، ومدير وحدة الأمن الغذائي للمجلس الأعلى للأمن الغذائي الدكتورة ندى فريحات، والمستشار الصحي الأول لمنظمة الصحة العالمية الدكتور الحسين اخنيف، حيث استعرض المشاركون عدداً من الموضوعات ذات الصلة بسلامة الغذاء وأهمية التعاون والتكامل بين الجهات المعنية لتعزيز الجهود في هذا المجال.

وتخلل الاحتفال عددًا من المحاضرات العلمية المتخصصة في مجال سلامة الغذاء، من بينها محاضرة حول التحول الرقمي في الرقابة الغذائية: تطبيق قوائم التفتيش الالكتروني مدير مديرية المختبرات قدمها الدكتور جعفر القضاة، ومحاضرة حول الامراض المنقولة بالغذاء: الواقع الأثر والحلول المستدامة قدمتها الدكتورة هلا الخزعلي، ومحاضرة حول إجراءات المؤسسة العامة للغذاء والدواء لدعم وتطوير قطاع الصناعات الغذائية في المملكة قدمها المهندس محمود الصمادي، فيما قدم المهندس أحمد الشياب محاضرة حول أهم القرارات المتعلقة بتنظيم قطاع الأغذية الخاصة و أغذية الرياضين، وتضمن الاحتفال عرض فيديو تقديمي لمديرية الغذاء، واختتم بجلسة نقاشية، وقدمت فقرات الاحتفال رئيس شعبة التوعية في مديرية الغذاء المهندسة رنا القاسم - منسقة الاحتفال.