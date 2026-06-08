أحمد سعد يحسم جدل انفصاله: علياء بسيوني ما زالت زوجتي

خبرني - حسم المطرب المصري أحمد سعد الجدل الذي أُثير خلال الساعات الماضية حول انفصاله مجددًا عن زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني، مؤكدًا أن علاقتهما الزوجية لا تزال قائمة، وأن ما جرى لا يتجاوز كونه خلافًا عائليًّا عابرًا.

جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، حيث تناول تفاصيل الأزمة التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول أنباء الانفصال وإلغاء المتابعة بين الطرفين.

وأوضح سعد أن ما تم تداوله بشأن الطلاق غير صحيح، مشيرًا إلى أن منشور إعلان الانفصال الذي انتشر عبر حسابه على "إنستغرام" كُتب في لحظة انفعال، قبل أن يتم احتواء الخلاف سريعًا.

وأضاف أن زوجته هي من قامت بنشر البيان من حسابه الشخصي خلال حالة غضب، مؤكدًا أن الأمر كان "تصرفًا انفعاليًّا" لا يعكس حقيقة الوضع بينهما.

وعلّق سعد على الأزمة ضاحكًا: "هي اللي نزلت البوست عشان عصبية شوية"، مؤكدًا أن التصرف جاء نتيجة اندفاع وعصبية مؤقتة ولم يتعدَّ حدود الشجار العائلي الطبيعي.

وحول سؤال أديب المباشر والمحرج: "إنت في أنهي بيت دلوقتي؟"، ردّ سعد بذكاء وسخرية لينفي شائعات طرده من المنزل قائلاً: "هي علياء قالتلك إنها مشتني من البيت؟.. أنا متواجد في منزلي بشكل طبيعي".

كما شدد على أن علاقته بعلياء بسيوني لا تشهد أي نية للانفصال، واصفًا إياها بأنها أم أولاده وشريكة حياته، مؤكدًا أن ما يحدث بينهما يندرج ضمن الخلافات الزوجية الطبيعية.

واختتم سعد حديثه بأجواء مرحة داخل الأستوديو، حيث قدّم مقطعًا غنائيًّا ارتجاليًّا عبّر فيه عن حبه لزوجته، في محاولة لوضع حدٍّ للتكهنات التي أُثيرت حول حياته الشخصية.