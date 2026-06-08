أسعار النفط.. «برنت» يتخلي عن مكاسبه بعد تطورات حرب إيران

خبرني - تخلت أسعار النفط الإثنين عن مكاسب وصلت بها لارتفاع زاد عن 5% في وقت سابق من الجلسة بعد أن قال الجيش الإيراني إن أول موجة من الهجمات على إسرائيل منذ وقف إطلاق النار في أبريل/نيسان انتهت.

وفقا لرويترز، زادت العقود الآجلة لخام برنت 1.01 دولار أو 1.2% إلى 94.19 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79 سنتا أو 0.9% إلى 91.33 دولار للبرميل.

وسجلت الأسعار قفزة زادت عن 5% بعد أن نفذت إسرائيل ضربات من جديد على إيران وعلى لبنان قبلها، مما بدد آمال التوصل سريعا لنهاية للحرب الأوسع نطاقا في المنطقة.

ومنذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 100 يوم، ارتفع خام برنت 30% والخام الأمريكي 36%. ولامس برنت ذروة عند نحو 120 دولارا للبرميل في أبريل/نيسان.

وضربت إسرائيل مجمعا للبتروكيماويات في جنوب غرب إيران قالت إنها تستخدمه لإنتاج صواريخ باليستية، وقال الحرس الثوري الإيراني إنه رد بضربة استهدفت منشأة مماثلة في حيفا.

وجاء ذلك بعد ضرب إسرائيل للضاحية الجنوبية لبيروت في مطلع الأسبوع. وقالت طهران مرارا إن أي اتفاق مع واشنطن لإنهاء الحرب يجب أن يشمل وقفا للحملة العسكرية الإسرائيلية على لبنان.

وطالب الرئيس الأمريكي الإثنين إسرائيل وإيران "بوقف إطلاق النار فورا".

وذكر المحلل لدى بنك يو.بي.إس، جيوفاني ستونوفو "مع تبادل إيران وإسرائيل إطلاق النار، تتزايد المخاوف في السوق من احتمال استمرار القيود على تدفقات النفط عبر المضيق لفترة أطول، ما يدعم ارتفاع الأسعار".

وقبل الحرب، كان مضيق هرمز ممرا لنحو 20% من الإمدادات اليومية العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وقال المحلل لدى إس.إي.بي ريسيرش لأبحاث السوق، إريك ميرسون "بالنسبة للأسواق، يظل السيناريو الأفضل على المدى القريب هو اتفاق محدود يحل أزمة المضيق ويوقف الضربات القوية لكسب الوقت".