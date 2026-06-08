محاسنة: هناك نظريات تشير إلى وجود مياه تحت عمق كبير من سطح الأرض

خبرني - قال رئيس مجلس إدارة جمعية "إدامة" للطاقة والمياه والبيئة دريد محاسنة، الاثنين، إن هناك نظريات تشير إلى وجود مياه تحت سطح الأرض بمسافة تتراوح من 300 إلى ألف متر، مبينا أنه لا يمكن الاعتماد على وزارة المياه وحدها للحفر واستخراج المياه.

وأضاف محاسنة، في تصريحات لقناة "المملكة"، أنه يجب على القطاع الخاص الحفر تحت سطح الأرض للوصول إلى المياه والتحلية وتزويد الجهات المختصة فيها لتعزيز القدرة المائية والاستمرار والصمود المائي.

كما دعا إلى إنشاء شركة مساهمة عامة للقطاع الخاص تختص في مشاريع المياه لتأخذ على عاتقها البحث عن المياه سواء بالحفر العميق أو بالتحلية، مضيفا "لا نستطيع تأمين مواردنا على أطراف خارجية خاصة المياه ويجب أن نعزز الاكتفاء الذاتي بالقدرات الأردنية" بما يخص القطاع المائي.

وأشار إلى أن شركة الفوسفات في العقبة توصلت مؤخرا إلى اتفاقية مبدئية على تحلية مياه مع شركة نرويجية على الأعماق، لافتا النظر إلى أن العقبة تحتاج أكثر من 20 مليون متر مكعب سنويا من المياه.

أما عن موضوع المياه مع سوريا أكد أن للأردن حقوقاً مائية تفوق 360 مليون متر مكعب من المياه، معرباً عن التفاؤل بالتعاون مع الإدارة السورية الجديدة لإعادة هذه المياه.