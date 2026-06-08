تعيين وزير السياحة الأسبق نايف الفايز مساعدًا للمدير العام لليونسكو

خبرني - عيّن المدير العام لليونسكو، خالد العناني، وزير السياحة الأسبق ورئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية السابق نايف الفايز الأردن مساعداً له لشؤون الثقافة.

وبحسب الموقع الرسمي ليونسكو، يتمتع الفايز بخبرة تزيد عن 30 عاماً في مناصب تنفيذية وحكومية رفيعة المستوى.

ويحمل الفايز شهادتي البكالوريوس والماجستير من جامعة بريغهام يونغ، يوتا، الولايات المتحدة الأمريكية (عامي 1992 و1994)، وقد شغل مناصب قيادية عليا عديدة في الأردن، من بينها منصب وزير السياحة والآثار لثلاث فترات متتالية بين عامي 2011 و2022. وخلال هذه الفترة، قاد مبادرات رئيسية في مجالات التراث الثقافي والسياحة المستدامة والتعاون الثقافي الدولي، مُروجًا للثقافة كمحرك للصمود والحوار والتنمية المستدامة.

كما شغل الفايز منصب وزير البيئة، أولًا بين عامي 2012 و2013، ثم في عام 2018، مساهمًا في الجهود الوطنية والدولية في مجال الحوكمة البيئية وحماية التراث الطبيعي.

وفي الآونة الأخيرة، شغل منصب المفوض العام لهيئة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA) من عام 2022 إلى عام 2025، حيث قاد مبادرات استراتيجية تتعلق بالسياحة المستدامة والاستدامة البيئية والتعاون الدولي.

في بداية مسيرته المهنية، شغل الفايز منصب المدير العام لهيئة السياحة الأردنية من عام 2007 إلى عام 2011 ، حيث قاد جهود الترويج الدولي للتراث الثقافي الأردني، وعزز الشراكات مع الحكومات والمؤسسات الثقافية والجهات الدولية المعنية. كما عمل في الديوان الملكي الهاشمي من عام 1994 إلى عام 2005.

وسينضم الفايز إلى فريق الإدارة العليا لليونسكو، لدعم المدير العام في تعزيز ريادة المنظمة العالمية في مجالات الثقافة وحماية التراث والإبداع، مع ترسيخ دور الثقافة كمحرك للتنمية المستدامة، وتعزيز القدرة على الصمود، ودعم التعاون الدولي.