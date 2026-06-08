بعد نقله إلى المستشفى.. تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنان عبد العزيز مخيون

خبرني - شهدت الحالة الصحية للفنان عبد العزيز مخيون تحسنًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، بعد نقله إلى المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية استدعت خضوعه للرعاية الطبية والفحوصات اللازمة.

وكشف أحد المقربين من الفنان في تصريحات لصحيفة محلية مصرية أن حالته أصبحت أكثر استقرارًا عقب تلقيه البروتوكول العلاجي المخصص له، إلى جانب التزامه بتعليمات الأطباء، مشيرًا إلى أنه من المتوقع مغادرته المستشفى خلال الأيام المقبلة بعد الاطمئنان الكامل على حالته الصحية.

وكان مصدر مقرب قد أوضح أن عبد العزيز مخيون تعرض لالتهاب رئوي حاد تسبب في إصابته بضيق في التنفس، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكد المصدر أن الفنان القدير يتواجد في غرفة عادية وليس في العناية المركزة، لافتًا إلى أن حالته تشهد تحسنًا تدريجيًا، معربًا عن أمله في تعافيه الكامل وعودته إلى جمهوره في أقرب وقت.

وعلى جانب آخر، كان عبد العزيز مخيون قد أشاد مؤخرًا بمبادرة الفنان عمرو سعد لدعم عدد من الغارمين والغارمات، مؤكدًا تقديره لاهتمامه بالقضايا المجتمعية ومساندته للحالات الإنسانية.

يُعد الفنان عبد العزيز مخيون واحدًا من أبرز نجوم الفن في مصر، إذ استطاع على مدار مشواره الفني أن يترك بصمة مميزة في السينما والمسرح والدراما التلفزيونية، من خلال أعمال حققت نجاحًا كبيرًا ولا تزال حاضرة في ذاكرة الجمهور.

ويضم رصيده الفني مجموعة من الأعمال البارزة، من بينها أفلام «حدوتة مصرية» و«الجوع» و«الكرنك»، إلى جانب مشاركته في عدد من المسلسلات الناجحة، مثل «شيخ العرب همام» و«بدون ذكر أسماء»، وغيرها من الأعمال التي رسخت مكانته كأحد أهم الممثلين في جيله.

وخلال الفترة الأخيرة، ابتعد عبد العزيز مخيون نسبيًا عن الساحة الفنية، ما أثار تساؤلات جمهوره، خاصة بعد تداول أنباء عن تعرضه لوعكة صحية استدعت خضوعه للرعاية الطبية، وسط دعوات واسعة من محبيه بالشفاء العاجل وعودته سريعًا إلى نشاطه الفني.