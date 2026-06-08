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الحسين عموتة.. هل يصبح خليفة توروب في الأهلي؟

  • 08 حزيران 2026
  • 18:19
الحسين عموتة هل يصبح خليفة توروب في الأهلي

خبرني - لا تزال محاولات الأهلي المصري مستمرة بشأن التعاقد مع مدير فني، خلفاً للدنماركي ييس توروب.

وكان الأهلي أعلن رحيل ييس توروب عن تدريب الفريق بعد انتهاء الموسم المنقضي، وذلك بعد النتائج السلبية التي مر بها المارد الأحمر.

وحسبما كشفه موقع "يلا كورة"، فإن مفاوضات الأهلي حول ملف المدرب الجديد تدور حول شقين في الوقت الحالي، الأول وهو الرغبة الأولى تتمثل في التعاقد مع مدير فني أجنبي، أما الشق الثاني هو إسناد المهمة للحسين عموتة المدرب المغربي.

وأضاف الموقع أنه حدثت جلسة مطولة جمعت ياسين منصور نائب رئيس الأهلي، وسيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة، مع الحسين عموتة، ووصلت فيها المفاوضات لمراحل متقدمة للغاية.

وأشار إلى أن سيد عبدالحفيظ يتبنى فكرة التعاقد مع عموتة، نظراً لخبراته الأفريقية الكبيرة، بالإضافة إلى شخصيته القوية، كما أن راتبه هو وجهازه المعاون لن يتخطى مليون ونصف دولار.

ولكن على الجانب الآخر، فإن ياسين منصور يدعم فكرة التعاقد مع مدير فني أوروبي، ولا يزال ينتظر ردود بعض المدربين، لحسم الأمر بشكل نهائي.

ومن المنتظر أن يتم حسم ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أنه بجانب عموتة، فإن الأهلي ارتبط اسمه أيضاً بالتفاوض مع كل من البرتغالي برونو لاج ومواطنه كارلوس كارفهال.

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