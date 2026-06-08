تجاوز عدد سكان بلده.. «تيم باين» ظاهرة كأس العالم 2026

خبرني - لا يزال اسم اللاعب النيوزيلندي تيم باين يلفت الأنظار قبل أيام من انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

تيم باين تحوَّل من لاعب مجهول إلى ظاهرة عالمية في أسبوع واحد، حيث كان عدد متابعيه على موقع "إنستغرام" يقدر بنحو 4000 متابع، قبل أن يقفز حالياً إلى 5.4 مليون متابع.

وفي مفارقة لافتة، أصبح عدد متابعي لاعب المنتخب النيوزيلندي الذي يلعب لفريق ويلينغتون فينيكس، يفوق عدد سكان نيوزيلندا البالغ نحو 5.3 مليون نسمة، وهو ما يسلط الضوء على الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب خارج حدود بلاده.

وتعود القصة إلى المؤثر الأرجنتيني الشهير فالين سكارسيني، المعروف باسم "إل سكارسو"، حين طلب الأسبوع الماضي من متابعيه دعم باين، الذي لم يكن معروفاً على نطاق واسع، واصفاً إياه بأنه "اللاعب الأقل شهرة" في كأس العالم.

وأدى ذلك إلى موجة اهتمام هائلة باللاعب على الإنترنت، ليتحول من اللاعب "الأقل شهرة" إلى "الأكثر شهرة" في بلاده.

ويملك حساب باين على إنستغرام الآن عدداً من المتابعين يفوق عدد متابعي فريق أول بلاكس، منتخب نيوزيلندا المهووس بالرغبي، والذي لا يتجاوز 2.8 مليون متابع.

والتقى باين مؤخراً بالمؤثر الأرجنتيني الذي يقف وراء شهرته الواسعة، وقدم له قميص الفريق موجهاً الشكر له.

وقال باين: "من الواضح أن هذا أمر جيد لي ولكرة القدم النيوزيلندية أيضاً، هذا يُسلط الضوء علينا، وهو أمر إيجابي، لكن في الوقت نفسه، بالنسبة لي، لن أتغير".

وأتم: "ما زلتُ أنا، لذا سأستمر في فعل ما أفعله، وهو لعب كرة القدم والتركيز على تقديم أفضل أداء لبلدي".