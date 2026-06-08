الاردن.. تنويه مهم من نقابة الحلي والمجوهرات للمواطنين حول اسعار الذهب

خبرني - دعا رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، المواطنين إلى اعتماد أسعار الذهب الظاهرة على الشاشات الإلكترونية المثبتة في محال الذهب والمجوهرات بمختلف مناطق المملكة.

وقال إن هذه الشاشات تحمل اسم النقابة وتعرض الأسعار المعتمدة بشكل فوري، بما يتيح للمواطنين متابعة أسعار الذهب أولا بأول، سواء في حالات الارتفاع أو الانخفاض، مؤكدا أن هذه الشاشات تعد المرجعية الرسمية للأسعار الصادرة عن النقابة.

ولفت إلى أن النقابة قررت اعتماد تركيب شاشات إلكترونية حديثة من بداية نيسان الماضي، مرتبطة مباشرة بالسعر العالمي للذهب، ليتم تثبيتها في جميع المحال المنتسبة للنقابة، بحيث تعرض الأسعار بنحو فوري ومباشر أولًا بأول.

وبين علان أن القرار جاء انطلاقا من مسؤولية النقابة المهنية، وحرصا على مواكبة التغيرات والتذبذبات في أسعار الذهب عالميا، وتعزيزا لمبدأ الشفافية والوضوح أمام المواطنين، وترسيخ الثقة، وتنظيم السوق، وضمان وضوح التسعير أمام الجميع دون أي التباس.

وأوضح أن أسعار الذهب العالمية تشهد حالة من التذبذب بفعل عوامل اقتصادية وسياسية عالمية تتصل بالبيانات الاقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة وتحسن عائدات السندات الأميركية، الأمر الذي انعكس على قوة الدولار، إلى جانب التطورات السياسية المتعلقة بالهجمات العسكرية بين إسرائيل وإيران.

وبين أن الأسواق لا تزال تترقب نتائج المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تطورات حركة الطاقة والنفط والملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب، باعتبارها عوامل مؤثرة بشكل مباشر على مستقبل أسعار الذهب والأسواق المالية العالمية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح علان أن سعر أونصة الذهب عالميا وصل بالسوق العالمية إلى 4300 دولار، مشيرا إلى أن الأسعار المحلية انخفضت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بما يقارب 3.5 دينار للغرام الواحد وفقا للأسعار المتداولة في السوق المحلية.