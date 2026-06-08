حسان يوجِّه بزيادة شهريَّة على رواتب الموظَّفين والمتقاعدين

خبرني - وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الوزارات والدَّوائر الحكوميَّة بالبدء بإعداد موازناتها لعام 2027م؛ لتمكين الحكومة من تقديم الموازنة في موعدها الدِّستوري؛ بهدف إقرارها من البرلمان قبل نهاية العام الحالي.

وأكد رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين، أهمية وأولوية المشاريع الرأسماليَّة الاستراتيجيَّة ومساهمة الحكومة فيها، خصوصا في قطاعات المياه والنَّقل والطَّاقة، بالإضافة إلى مواصلة الإنفاق على قطاعات الصحَّة والتَّعليم والرَّقمنة؛ لتنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي ولدفع برنامج التَّطوير الإداري.

كما وجه رئيس الوزراء بزيادة شهريَّة مقدارها 30 ديناراً على رواتب الموظَّفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقلُّ رواتبهم عن 600 دينار شهريا، مثلما وجه بإيجاد الحيِّز المالي ورصد المخصَّصات المطلوبة لتحقيق ذلك في موازنة عام 2027.

ووجه رئيس الوزراء ، وزير المالية بوضع خطَّة واضحة تهدف إلى تخفيض النَّفقات التشغيليَّة للوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة 15بالمئة خلال العام المقبل.

وأكد رئيس الوزراء على إيلاء شبكة الحماية الاجتماعيَّة عنايةً خاصة خلال العام المقبل؛ وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدَّخل المحدود من مواجهة الضغوطات الاقتصاديَّة؛ نتيجة الأوضاع الإقليميَّة وأثرها على الاقتصاد، ومواصلة رصد المخصَّصات الكافية للاستمرار في دعم القمح والأعلاف وأسطوانة الغاز والمعونة الوطنية، وبقيمة تزيد عن نصف مليار دينار، بالإضافة إلى ما هو مخصَّص لصندوق دعم الطالب الجامعي.