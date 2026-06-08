المباشرة بتنفيذ عبارة صندوقية جديدة على الطريق الرئيسي – وادي عربة في غرندل

خبرني - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، المباشرة بتنفيذ أعمال لمعالجة النقاط الساخنة وإنشاء عبارات صندوقية وأنبوبية جديدة على الطريق الرئيسي – وادي عربة في منطقة غرندل مقابل مبنى الدفاع المدني، اعتباراً من صباح الثلاثاء، وذلك ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تعزيز كفاءة تصريف مياه الأمطار، ومعالجة مواقع تجمع المياه، والحفاظ على السلامة المرورية لمستخدمي الطريق.

وأوضحت الوزارة أن تنفيذ المشروع جاء في ضوء الملاحظات الفنية التي تم رصدها خلال الموسم المطري الأخيرر في محافظة العقبة، والتي أظهرت الحاجة إلى تنفيذ حلول هندسية دائمة لمعالجة ارتفاع منسوب المياه في الموقع، والحد من تأثيرات جريان السيول، بما يمنع تكرار إغلاق الطريق خلال الظروف الجوية المختلفة.

وأضافت أن المشروع يتضمن إنشاء عبارة صندوقية جديدة وأخرى أنبوبية، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة ومعالجة للأضرار التي لحقت بالمنشآت المائية وجوانب الطريق، وإنشاء مجاري تصريف ومناهل وقنوات لتصريف مياه الأمطار، ضمن برنامج متكامل يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق والمنشآت المائية في مختلف مناطق محافظة العقبة، ومعالجة النقاط الساخنة بصورة جذرية ومستدامة.

ولغايات تنفيذ الأعمال، سيتم إغلاق مقطع من الطريق الرئيسي في منطقة غرندل بالاتجاهين وتحويل حركة السير إلى طريق تحويلة مرورية تم إنشاؤها وتجهيزها مسبقاً وفق الأصول الهندسية المعتمدة، وبالتنسيق مع إدارة الدوريات الخارجية، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية ومرور المركبات بأمان طوال فترة تنفيذ المشروع، مع توفير جميع عناصر ومتطلبات السلامة المرورية والإرشادية اللازمة في موقع العمل.

وأشارت الوزارة إلى أن مدة العمل على التحويلة المرورية المتوقعة تبلغ 30 يوماً، أو لحين استكمال الأعمال المطلوبة، مؤكدة أن المشروع يمثل حلاً دائماً لمعالجة الموقع والحد من تأثيرات السيول وارتفاع منسوب المياه على الطريق، بما يضمن استدامة الخدمة المرورية وتعزيز مستوى السلامة لمستخدمي الطريق مستقبلاً.

وأكدت الوزارة أنها استكملت التنسيق المسبق مع الجهات المعنية والشركاء في مديرية الأمن العام لتنظيم حركة المرور في الموقع، داعية المواطنين وسالكي الطريق إلى الالتزام بالإشارات التحذيرية والتحويلات المرورية المؤقتة، واتباع تعليمات الكوادر العاملة في الميدان، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، ولضمان إنجاز الأعمال ضمن المدة الزمنية المحددة.