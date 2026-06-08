طقس العرب : لا مؤشرات على تأثر الأردن بموجات حارة قريبا

خبرني - تشير آخر التحديثات الصادرة عن النماذج العددية إلى استمرار سيطرة الأجواء الصيفية الاعتيادية على المملكة خلال الأيام القادمة، مع استقرار عام في الأنظمة الجوية، وغياب أي مؤشرات على تأثر المنطقة بموجات حارة خلال الفترة القريبة.

وعلى الرغم من أن بعض مخرجات النماذج العددية خلال الأيام الماضية كانت تُظهر إشارات إلى ارتفاع واضح في درجات الحرارة، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى موجة حارة، وقد تراجعت هذه المؤشرات بشكل طفيف في التحديثات الأخيرة، لتستقر الأجواء مجدداً ضمن نمطها الصيفي الاعتيادي، بحسب طقس العرب.

وتسود أجواء صيفية اعتيادية خلال ساعات النهار في مختلف المناطق، في حين تكون الأجواء لطيفة ليلاً وتميل إلى البرودة نسبياً خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

كما تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، مع فروقات طفيفة وغير مؤثرة من يوم إلى آخر، دون تغيّرات تُذكر في طبيعة الكتلة الهوائية السائدة.

وفي المقابل، تستمر الأجواء الحارة خلال ساعات الظهيرة والعصر في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية، وهو نمط اعتيادي خلال الموسم الصيفي.

القبة الحرارية تتمركز فوق وسط وشرق الجزيرة العربية وتبقى بعيدة عن أجواء المملكة

وتُظهر المعطيات الجوية أن القبة الحرارية متمركزة حالياً فوق وسط وشرق الجزيرة العربية، وبعيدة عن تأثير أجواء المملكة، ما يُبقي الكتل شديدة الحرارة خارج نطاق التأثير المباشر، ويُرسّخ استمرار الأجواء الصيفية الاعتيادية خلال الفترة القادمة.