اليابان.. دب يتسبب بتعليق الدراسة في 94 مدرسة

خبرني - أعلنت مدينة أوتسونوميا اليابانية تعليق الدراسة في جميع مدارسها الابتدائية والإعدادية البالغ عددها 94 مدرسة، بعد رصد أول دب في محيط مناطق سكنية، وفق ما أفاد به مسؤولون محليون.

وتقع المدينة، التي يقطنها نحو نصف مليون نسمة، على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال طوكيو، حيث شوهد الدب لأول مرة مساء السبت بالقرب من حديقة في منطقة سكنية، قبل أن تتم مشاهدته مجددًا فجر الاثنين على بعد نحو نصف كيلومتر من مدرسة إعدادية، ولا يزال طليقًا حتى الآن.

وبحسب "رويترز"، يأتي هذا الإجراء في ظل تزايد حالات ظهور وهجمات الدببة في اليابان، بما في ذلك مناطق حضرية، ما دفع السلطات إلى تكثيف إجراءاتها الوقائية. وكانت الحكومة اليابانية قد شكلت فريق عمل خاصًا هذا العام للحد من الخسائر البشرية المرتبطة بهذه الحوادث.

وفي حادثة منفصلة الأسبوع الماضي، شهدت مدينة فوكوشيما شمال شرقي البلاد هجوم دب أسفر عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل، فيما أظهرت لقطات من كاميرات المراقبة داخل مصنع للصلب دبًا أسود يطارد أحد العمال قبل أن يطرحه أرضًا.

ويُصنف الدب الأسود الآسيوي كنوع مهدد بالانقراض عالميًا، إلا أن أعداده في اليابان شهدت زيادة ملحوظة منذ عام 2012، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى تراجع عمليات الصيد.

ويرى خبراء أن تغير المناخ ساهم في تقليص مصادر الغذاء الطبيعية للدببة مثل البلوط والجوز، في حين أدى تقلص عدد السكان في المناطق الريفية وترك الأراضي الزراعية دون استخدام إلى اقتراب هذه الحيوانات من المناطق المأهولة بحثًا عن الغذاء.