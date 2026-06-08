توقيع مذكرة تفاهم بين مركز زها الثقافي والاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية

خبرني - وقّع مركز زها الثقافي والاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية مذكرة تفاهم وتعاون تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في تنظيم الفعاليات والمعارض الاقتصادية والثقافية على المستويين المحلي والإقليمي، ودعم المبادرات البيئية والمجتمعية، وعلى رأسها مشروع Green Wheelz، إلى جانب الترويج للمعرض العربي الدولي للصناعات البلاستيكية ومعرض Beauty Jo.

كما تهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات تنظيم المعارض والتسويق والتواصل المؤسسي، وتعزيز مشاركة الشباب والمتطوعين في الفعاليات وتنمية قدراتهم العملية، وفتح آفاق تعاون مستقبلية بين الجانبين بما يخدم الأهداف المشتركة.

ووقّعت المذكرة عن مركز زها الثقافي المدير التنفيذي رانيه صبيح، فيما وقّع عن الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية الأمين العام المستشار محمود يوسف الجراح.

وفي إطار التعاون المشترك، سيتم افتتاح النسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات البلاستيكية ومواد التجميل والتعبئة والتغليف في المركز الأردني للمعارض الدولية – مكة مول، خلال الفترة من 18 إلى 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2026، بمشاركة واسعة من الشركات المحلية والعربية والدولية المتخصصة في هذه القطاعات.

كما يتزامن مع انطلاق أعمال المعرض افتتاح معرض "Jo Beauty" العالمي لمواد التجميل، والذي يشكل منصة متخصصة لعرض أحدث المنتجات والابتكارات في قطاع التجميل والعناية الشخصية، بما يعزز فرص التواصل التجاري وتبادل الخبرات بين الشركات والمختصين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

وأكدت صبيح أهمية هذه الشراكة في توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات المتخصصة في تنظيم المعارض والفعاليات، بما ينعكس إيجاباً على الشباب والمجتمع المحلي، ويسهم في توفير فرص نوعية للتدريب والمشاركة العملية.

من جانبه، ثمّن الجراح الدور الذي يقوم به مركز زها الثقافي في خدمة المجتمع المحلي وتمكين الأطفال والشباب، مؤكداً أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات الثقافية والاقتصادية، ودعم المشاريع والمبادرات التي تجمع بين التنمية المجتمعية والاستدامة والابتكار.

وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون في تنفيذ الفعاليات المشتركة، وتوفير مساحات مخصصة للأنشطة والعروض الخاصة بمشاريع ومبادرات إعادة التدوير، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية متخصصة في مجال صناعة وتنظيم المعارض والمؤتمرات.