خبرني - توج رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم مشروع جهاز الكشف الذكي عن الآفات الزراعية "حارس النخيل" (Palm Guard) بالمركز الأول، في ختام فعاليات النسخة الأولى من مسابقة "منصة الاستثمار الجريء" (Petra Shark Tank) لدعم الابتكار الطلابي.

أقيم الحفل بتنظيم من عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع حاضنة الأعمال في كلية العلوم الإدارية والمالية، بحضور نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، وحشد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة.

وطوّر الجهاز الفائز الطلبة زيد أبو الشعر، وعبد الرحمن الكردي، وعبد الرحمن الهيموني من تخصص الذكاء الاصطناعي، بهدف الكشف المبكر عن سوسة النخيل والحد من أضرارها على المزروعات.

وحصل مشروع منصة التوظيف المرنة "سوق فليكس" (SouqFlex) للطالب غازي الصباغ من تخصص التكنولوجيا المالية على المركز الثاني، فيما جاء مشروع نظام التدقيق والامتثال الضريبي "Agentic Tax AI" للطالبة آية الفقيه من تخصص المحاسبة في المركز الثالث.

وأكد عبد الرحيم دور الجامعات بوصفها حاضنات للإبداع ومراكز لإعداد رواد الأعمال وقادة المستقبل، مشيدًا بأفكار الطلبة الريادية وقدرتهم على تطوير حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية والاقتصادية.

من جانبه، أشار عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح إلى حرص العمادة على توفير بيئة محفزة تساعد الطلبة على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع مستدامة وقابلة للنمو.

وضمت لجنة التحكيم مستشار الابتكار عمر العموش، والمدير العام السابق لشركة مايكروسوفت حسين ملحس، والإعلامية أسيل الخريشا.

وأدار الفعالية مدير حاضنة الأعمال الدكتور أحمد النجار، ومساعد عميد شؤون الطلبة الدكتور مالك السعود، اللذان أشرفا على تأهيل الطلبة وتدريبهم للمشاركة في المسابقة.

واختتم الحفل بتكريم الفرق الفائزة وأعضاء لجنة التحكيم والجهات الشريكة، تقديرًا لمساهماتهم في إنجاح المبادرة الهادفة إلى دعم المشاريع الريادية وتوسيع آفاق الاستثمار الجريء أمام الطلبة والخريجين.