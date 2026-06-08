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العراق يعيد فتح أجوائه مع حركة الطيران

  • 08 حزيران 2026
  • 15:23
العراق يعيد فتح أجوائه مع حركة الطيران

خبرني - أعاد العراق بعد ظهر الاثنين فتح مجاله الجوي، غداة إعلانه إغلاقه لمدة 72 ساعة مع بدء الضربات الإيرانية الإسرائيلية المتبادلة.

ونوّهت سلطة الطيران المدني في بيان إلى "إعادة فتح الأجواء العراقية أمام الرحلات الجوية من جميع المطارات العراقية وإليها واستئناف الحركة الجوية فيها"، مؤكدة استمرارها في "متابعة الأوضاع (الإقليمية) وتقييمها".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية "وقف" ضرباتها على إسرائيل، بعد تبادل الطرفين الهجمات للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار المُعلن في الثامن من نيسان.

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