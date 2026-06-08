أخصائي جهاز هضمي يحذر: حتى كميات قليلة من الكحول قد تضر بالصحة

خبرني - يشير أخصائي أمراض الجهاز الهضمي الدكتور أندريه سيماكوف إلى أن حتى كميات صغيرة من الكحول قد ترفع من خطر الإصابة بسرطان القولون.

وأكد الطبيب أن الكحول لا توجد له جرعات آمنة، مشيرا إلى أنه يُعد عامل خطر لعدد من أنواع السرطان، من بينها سرطان الكبد والمعدة والمريء والأمعاء. وأضاف أن حتى الكميات الصغيرة من الكحول قد تؤدي إلى تفاقم الحالة لدى الأشخاص ذوي الجهاز الهضمي الحساس.

وأوضح أن الكحول يؤثر سلبا على توازن البكتيريا المعوية، كما يحفّز حركة الأمعاء بشكل ملحوظ، ما قد ينعكس على كفاءة الجهاز الهضمي.

وقال: "حتى كمية قليلة من الكحول قد تزيد من حدة الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في محور الدماغ والأمعاء، مثل متلازمة القولون العصبي وعسر الهضم الوظيفي"، مشيرا إلى أن ردود الفعل قد تشمل حرقة المعدة، والانتفاخ، والألم، والإسهال.

كما لفت سيماكوف إلى أن درجة الضرر الناتج عن الكحول تعتمد بشكل مباشر على تكرار الاستهلاك والجرعة، موضحا: "إذا كان الاستهلاك نادرا فقد لا يكون التأثير كبيرا، لكن المشكلة تكمن في جعل الكحول جزءا دائما من النظام الغذائي، مما ينعكس سلبا على الجهاز الهضمي".

وحذر الطبيب من خمس علامات في البراز تستدعي الانتباه، أخطرها ظهور الدم، إذ قد يشير إلى مشكلات صحية خطيرة. وتشمل العلامات الأخرى: تحول لون البراز إلى الأسود، الإسهال المتكرر، الإسهال الدهني (ظهور قطرات دهنية على سطح البراز)، والإمساك.