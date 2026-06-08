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إغلاق نحو 100 مدرسة في اليابان للبحث عن دب

  • 08 حزيران 2026
  • 14:55
إغلاق نحو 100 مدرسة في اليابان للبحث عن دب

ofvkd - أغلقت السلطات في اليابان نحو 100 مدرسة الاثنين، في وقت يبحث فيه عشرات من الصيادين وعناصر الشرطة والمسؤولين عن دب يجول منذ 3 أيام في مدينة شمال طوكيو.

وأغلقت السلطات المحلية في أوتسونوميا كل المدارس الابتدائية والإعدادية الرسمية في المنطقة، والتي يبلغ عددها 94، بعد تلقيها أكثر من 10 بلاغات منذ السبت عن مشاهدة دب.

وقال مسؤول محلي إن السلطات تقوم "في المناطق حيث شوهد الدب، بتحذير الناس وحثهم على البقاء في منازلهم أو داخل المركبات"، مضيفا أن العشرات يشاركون في عملية البحث، بمن فيهم صيادون وعناصر الشرطة ومسؤولون محليون.

ولم يتضح، بحسب المسؤول، ما اذا كان الأمر يتعلق بدب واحد أو أكثر.

وشهدت اليابان في الأعوام الأخيرة زيادة في هجمات الدببة ومشاهداتها، خصوصا في المناطق الحضرية.

وقتل 13 شخصا بهجمات للدببة في البلاد العام الماضي، وهو عدد قياسي. وفي الفترة بين آذار/مارس 2025 وآذار/مارس 2026، تجاوز عدد مشاهدات الدببة على مستوى البلاد 50 ألفا، وهو ضعف الرقم القياسي السابق المسجل قبل عامين، وفقا لبيانات رسمية.

وشوهد الدب الذي يجري تعقبه حاليا، للمرة الأولى صباح السبت، ويقدّر بأن طوله يبلغ نحو متر واحد. وعقب ذلك، أفيد بمشاهدات في أنحاء مختلفة، بينها حي سكني في اليوم ذاته، ومركز تسوق الأحد، ثم في متنزه، ومدرسة ثانوية وأخرى إعدادية، وسوق للبيع بالجملة الاثنين.

ويرى الخبراء أنّ المشكلة الرئيسة تتمثل في الزيادة الكبيرة لأعداد الدببة التي تنمو بسرعة بسبب وفرة الغذاء.

كذلك أدى النزوح السكاني المستمر من المناطق الريفية بسبب الانخفاض المزمن لمعدل المواليد وانتقال الشباب إلى المدن، إلى تقليل الوجود البشري على تخوم الغابات والجبال، وطمس الحدود التقليدية بين البشر والدببة.

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