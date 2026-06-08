أمطار وعواصف ومظاهرات.. تحديات تواجه ضربة بداية مونديال 2026

خبرني - تواجه المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب إفريقيا في مكسيكو سيتي الخميس المقبل تهديدات بسبب الأحوال الجوية السيئة قد تؤثر على سير الحدث العالمي.

وأعلنت السلطات المكسيكية حالة التأهب البرتقالي في عدد من مناطق العاصمة خلال الأيام الماضية، مع استمرار التقلبات الجوية التي تسببت في فيضانات محلية وإرباك حركة النقل العام، بما في ذلك توقف بعض خطوط المترو وإغلاق مداخل محطات عدة.

وتأتي هذه المخاوف قبل المباراة التي ستقام على ملعب "أزتيكا"، وتسبقها مراسم افتتاح تستمر نحو ساعة بمشاركة النجمة العالمية شاكيرا، التي ستؤدي الأغنية الرسمية للبطولة أمام عشرات الآلاف من الجماهير.

ولا تقتصر التحديات على الطقس فقط، إذ تتابع السلطات أيضا احتمالات تنظيم مظاهرات وإضرابات خلال فترة البطولة، في ظل دعوات أطلقتها نقابات المعلمين وسائقي الشاحنات ومجموعات من المزارعين للاحتجاج على قضايا اقتصادية واجتماعية مختلفة.

كما يثير احتمال تشكل عاصفة استوائية قبالة الساحل المطل على المحيط الهادئ مزيدا من القلق بشأن الأحوال الجوية خلال الأسابيع المقبلة، خاصة أن البطولة تقام خلال فترة تشهد نشاطا ملحوظا للعواصف في المنطقة.

وتعيد هذه التحذيرات إلى الأذهان ما حدث في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة، عندما اضطرت اللجنة المنظمة إلى تأجيل عدد من المباريات بسبب مخاطر الصواعق والعواصف الرعدية.

وتستضيف المكسيك 13 مباراة ضمن النسخة التاريخية الموسعة من كأس العالم التي تضم 48 منتخبا و104 مباريات، وذلك إلى جانب الولايات المتحدة وكندا، حيث تحتضن مدن مكسيكو سيتي وجوادالاخارا ومونتيري منافسات البطولة.

ويأمل المنظمون أن تتحسن الظروف الجوية قبل صافرة البداية، لضمان انطلاق الحدث الكروي الأكبر في العالم دون أي اضطرابات تؤثر على الجماهير أو المنتخبات المشاركة.