871

تبلغ قيمة الجوائز المالية الإجمالية التي ستوزع على المنتخبات الـ48 المشاركة في كأس العالم 871 مليون دولار.

وهذه قيمة تفوق بأكثر من الضعف الجوائز المخصصة لمونديال 2022، وسيحصل بطل العالم على 50 مليون دولار.

 

7 ملايين

طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرابة سبعة ملايين تذكرة لحضور المنافسات.