تبدو بطولة كأس العالم 2026 زاخرة بالأحداث الفريدة وغير المسبوقة نتيجة للتغييرات المؤثرة التي طرأت على نظام البطولة.

مجموعة من الأرقام تتحدث عن جانب من حكاية مونديال 2026 التي سُتروى ابتداءً من 11 يونيو/حزيران.

2

الأمريكية توري بينسو والمكسيكية كاتيا غارسيا هما الحكمتان الوحيدتان اللتان اختارهما الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كحكمتي ساحة في مونديال 2026.

3

عدد الدول المضيفة لهذه النسخة ثلاث دول، وهو عدد غير مسبوق، وكذلك عدد حفلات الافتتاح للبطولة، بواقع حفلة في كل بلد مضيف.

4

تشارك أربعة منتخبات في البطولة المقبلة للمرة الأولى في كأس العالم وهي الأردن وأوزباكستان وكوراساو والرأس الأخضر.

6

بعد اختيارهم في قوائم منتخباتهم، ستكون مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والمكسيكي غييرمو أوتشوا في مونديال 2026، هي السادسة لكل لاعب في بطولات كأس العالم وهو رقم قياسي جديد.

8

يضم مونديال 2026 ثمانية منتخبات عربية، وهو عدد غير مسبوق من الدول العربية المشاركة في نسخة واحدة.

وهذه الدول هي: مصر وتونس والمغرب والجزائر، والسعودية وقطر والعراق والأردن.

12

يبلغ عدد المجموعات في الدور الأول من كأس العالم 12 مجموعة، وستضم كل مجموعة أربعة فرق.

13

تستضيف كل من المكسيك وكنداً 13 مباراة لكل دولة، على ثلاثة ملاعب مكسيكية وملعبين في كندا.

16

سيستضيف 16 ملعباً، موزعين على البلدان الثلاثة المضيفة، مباريات كأس العالم، أي ضعف عدد الملاعب في مونديال قطر 2022.

23

سيكون مونديال 2026 هو النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم الذي بدأ في الأوروغواي في 1930.

26

الحد الأعلى لعدد اللاعبين في قائمة كل منتخب مشارك يبلغ 26 لاعباً، وفق تعليمات الاتحاد الدولي.

28

غابت منتخبات النرويج وأسكتلندا والنمسا 28 عاماً عن المونديال، بعد أن كانت آخر مشاركاتها في كأس العالم 1998 في فرنسا، لتعود في مونديال أمريكا الشمالية المقبل.

32

سيتأهل عن المجموعات 32 منتخباً ليُشاركوا في الدور الـ32 المستحدث للمرة الأولى ابتداءً من هذه النسخة.

39

ستُنظم البطولة على مدار 39 يوماً، بدءاً من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز.

48

عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 يبلغ 48 منتخباً للمرة الأولى، بعد أن كان عدد المشاركين 32 من مونديال 1998 إلى مونديال 2022.

52

اختار الاتحاد الدولي 52 حكماً للساحة، ينتمون إلى الاتحادات القارية الستة وإلى 50 اتحاداً وطنياً، للمشاركة في تحكيم مباريات البطولة.

60

السعر الأدنى لتذكرة مباراة في كأس العالم هو 60 دولاراً، بحسب رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا، فيما كان ملف الترشيح يعد بتذاكر تبدأ من 21 دولاراً.

78

عدد المباريات التي تستضيفها الولايات المتحدة 78 مباراة ستقام على 11 ملعباً.

104

عدد المباريات في مونديال 2026 يبلغ 104، أي أن هناك 40 مباراة إضافية مقارنة ببطولات كأس العالم 1998 وحتى 2022.