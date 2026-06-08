تهديد بالسلاح ومنع من الأرض.. مواطن يروي معاناة 6 سنوات في خريبة السوق

خبرني - قال المواطن أحمد إنه قام بشراء قطعة أرض في منطقة خريبة السوق بقيمة 25 ألف قبل 6 سنوات بنية بنائها؛ ليتفاجأ بأن جيرانه قاموا بوضع سياج على الأرض ووضع أغنامهم داخلها.

وأضاف في حديثه عبر أثير حياة اف ام، إن قطعة الأرض تم تحديدها من قبل مساح مرخص عند شرائها، وتم تهديده من قبل الجيران في حال حاول الدخول إلى الأرض بإطلاق النار عليه.

وأشار إلى أنه قام بتقديم شكوى لدى المتصرف، ليفاجأ بأنه قاموا بالشكوى أيضاً واتهموه بالدخول لمنزلهم، ما دفع بالمتصرف توقيعه على تعهد بعدم دخول الأرض وفق ما ذكر.

وأوضح أنه قام برفع قضية ضد جيرانه، لكنه لا يزال ممنوعاً من الوصول لأرضه التي بات يرغب ببيعها، مشيراً إلى أن شقيقه بنى بيتاً في الأرض المقابلة للقطعة، لكنه باعه بسبب مشاكل الجيران على حد تعبيره.