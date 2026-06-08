*
الثلاثاء: 09 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

تهديد بالسلاح ومنع من الأرض.. مواطن يروي معاناة 6 سنوات في خريبة السوق

  • 08 حزيران 2026
  • 13:09
تهديد بالسلاح ومنع من الأرض مواطن يروي معاناة 6 سنوات في خريبة السوق

خبرني - قال المواطن أحمد إنه قام بشراء قطعة أرض في منطقة خريبة السوق بقيمة 25 ألف قبل 6 سنوات بنية بنائها؛ ليتفاجأ بأن جيرانه قاموا بوضع سياج على الأرض ووضع أغنامهم داخلها.

وأضاف في حديثه عبر أثير حياة اف ام، إن قطعة الأرض تم تحديدها من قبل مساح مرخص عند شرائها، وتم تهديده من قبل الجيران في حال حاول الدخول إلى الأرض بإطلاق النار عليه.

وأشار إلى أنه قام بتقديم شكوى لدى المتصرف، ليفاجأ بأنه قاموا بالشكوى أيضاً واتهموه بالدخول لمنزلهم، ما دفع بالمتصرف توقيعه على تعهد بعدم دخول الأرض وفق ما ذكر.

وأوضح أنه قام برفع قضية ضد جيرانه، لكنه لا يزال ممنوعاً من الوصول لأرضه التي بات يرغب ببيعها، مشيراً إلى أن شقيقه بنى بيتاً في الأرض المقابلة للقطعة، لكنه باعه بسبب مشاكل الجيران على حد تعبيره.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

صفارات الإنذار تدوي في العقبة.. والسكان يسمعون صوت انفجار قوي
صفارات الإنذار تدوي في العقبة.. والسكان يسمعون صوت انفجار قوي
  • 2026-06-09 00:21
حسان بضيافة الخشمان
حسان بضيافة الخشمان
  • 2026-06-08 22:25
"الغذاء والدواء": المضي في تطوير مشروع التفتيش الإلكتروني الذكي
  • 2026-06-08 21:52
الجامعة الأردنية تطلق اسم
الجامعة الأردنية تطلق اسم "فوج الهواشم" على خريجي فوجها الحادي والستين
  • 2026-06-08 21:26
الحكومة توافق على اتفاقية تمويل برنامج لإصلاح القطاع الصحي مع البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار
الحكومة توافق على اتفاقية تمويل برنامج لإصلاح القطاع الصحي مع البنك الدولي بق...
  • 2026-06-08 21:16
مصدر حكومي يحسم الجدل: زيادة الـ30 ديناراً تُحتسب وفق الراتب الإجمالي لا الأساسي
مصدر حكومي يحسم الجدل: زيادة الـ30 ديناراً تُحتسب وفق الراتب الإجمالي لا الأساسي
  • 2026-06-08 20:54