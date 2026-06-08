uwallet توقّع اتفاقية مع Framework Technology لتطبيق نظام “Trust AXIS” المتقدم لتعزيز الحوكمة والامتثال الرقمي

خبرني - في إطار التزامها الراسخ بالتميز التشغيلي والرشاقة المؤسسية، أعلنت uwallet، المحفظة الإلكترونية الرائدة في تقديم الحلول المالية الرقمية، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة إطار التكنولوجيا لتطوير البرمجيات وحلول الأعمال “Framework Technology”، لتطبيق نظام “Trust AXIS” المتقدم والمتخصص في إدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو تعزيز كفاءتها التشغيلية وتطوير بنيتها المؤسسية بما يواكب النمو المتسارع في قطاع التكنولوجيا المالية.

وتأتي هذه الاتفاقية في ظل تنامي الحاجة داخل قطاع التكنولوجيا المالية إلى تطوير منظومات الحوكمة والامتثال ورفع الجاهزية الرقابية والتشغيلية، بما يدعم استدامة الخدمات الرقمية ويعزز موثوقيتها وكفاءتها.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة إطار التكنولوجيا “Framework Technology” بتطبيق نظام “Trust AXIS” لدى uwallet، وهو نظام متقدم يتيح مركزية عمليات الحوكمة والامتثال وإدارة السياسات والمتطلبات التنظيمية والتدقيق الداخلي ضمن منصة موحدة، بما يسهم في تبسيط العمليات الداخلية، وتعزيز كفاءة التقارير والمتابعة، ودعم جاهزية الشركة للتوسع والنمو المستدام.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، أكد الرئيس التنفيذي لشركة uwallet الدكتور علاء نشيوات أن تطبيق نظام “Trust AXIS” يمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود الشركة المستمرة لتطوير بنيتها الرقمية والتشغيلية، مشيراً إلى أن uwallet تواصل الاستثمار في الأنظمة والتقنيات التي تعزز كفاءة الأداء وترسخ أعلى معايير الحوكمة والامتثال في مختلف عملياتها.

وأضاف الدكتور نشيوات أن uwallet تنظر إلى الحوكمة والامتثال باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء منظومة مالية رقمية آمنة وموثوقة ،قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الخدمات المالية الرقمية، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للعملاء ويعزز جاهزية الشركة للنمو والتوسع.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة إطار التكنولوجيا “Framework Technology” محمد المومني أن التعاون مع uwallet يعكس تنامي توجه شركات التكنولوجيا المالية في الأردن نحو تبني أنظمة أكثر تطوراً في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، موضحاً أن نظام “Trust AXIS” صُمم لمساعدة المؤسسات على تطوير منظوماتها الرقابية، ومركزية السياسات والإجراءات، وتحسين كفاءة التقارير والمتابعة، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الجاهزية التنظيمية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود uwallet المتواصلة لتطوير بنيتها التحتية الرقمية وتعزيز نضجها المؤسسي، بما يدعم تقديم خدمات مالية رقمية تتسم بالكفاءة والموثوقية والامتثال لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، كما تُعد uwallet من أوائل شركات التكنولوجيا المالية في الأردن التي تتجه لتطبيق نظام “Trust AXIS” المتخصص في الحوكمة والمخاطر والامتثال.