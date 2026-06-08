*
الثلاثاء: 09 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • حوادث
  • العثور على سيدة مفقودة مصابة بالزهايمر في منطقة مسلخ عمّان

العثور على سيدة مفقودة مصابة بالزهايمر في منطقة مسلخ عمّان

  • 08 حزيران 2026
  • 12:59
العثور على سيدة مفقودة مصابة بالزهايمر في منطقة مسلخ عمّان

خبرني - قالت المواطنة “دانيا” إنه تم العثور على والدتها (56 عاماً) والمصابة بالزهايمر بعد أن خرجت من منزل ابنتها في منطقة جبل النظيف، السبت الماضي، دون أن ينتبه لها أحد.

وأضافت دانيا في حديثها عبر  إذاعة حياة اف ام، إن زوج شقيقتها تمكن من العثور على المسنة وهي تسير بالقرب من مسلخ عمان، حيث كانت تسير لفترة ثم تتوقف لتستريح ثم تسير مجدداً.

وشكرت دانيا فريق صوت حياة وكل من حاول المساعدة في إيجاد والدتها.

وكانت دانيا قد ناشدت المستمعين في حلقة أمس الأحد بالمساعدة في العثور على والدتها عبر برنامج صوت حياة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الشيخ حسن الزبن يبرم عطوة اعتراف بمقتل الشاب المرحوم حسام السعيري
الشيخ حسن الزبن يبرم عطوة اعتراف بمقتل الشاب المرحوم حسام السعيري
  • 2026-06-08 22:53
عمان : طبيب جراح اطلق النار على شخص في نادٍ ليلي - تفاصيل
عمان : طبيب جراح اطلق النار على شخص في نادٍ ليلي - تفاصيل
  • 2026-06-08 19:57
دير ابي سعيد : عطوة اعتراف بعد مقتل الشاب المرحوم أحمد الأعيدة
دير ابي سعيد : عطوة اعتراف بعد مقتل الشاب المرحوم أحمد الأعيدة
  • 2026-06-08 14:18
تحقيق واحتواء لمشاجرة في طيبة اربد اسفرت عن اصابتين
تحقيق واحتواء لمشاجرة في طيبة اربد اسفرت عن اصابتين
  • 2026-06-08 12:35
ضبط مركبة تسير بسرعة 192 كم/ساعة على طريق الأزرق – الزرقاء
ضبط مركبة تسير بسرعة 192 كم/ساعة على طريق الأزرق – الزرقاء
  • 2026-06-08 09:41
الإعدام بحق متهم في قضية مقتل 3 من نشامى مكافحة المخدرات
الإعدام بحق متهم في قضية مقتل 3 من نشامى مكافحة المخدرات
  • 2026-06-07 11:39