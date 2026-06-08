العثور على سيدة مفقودة مصابة بالزهايمر في منطقة مسلخ عمّان

خبرني - قالت المواطنة “دانيا” إنه تم العثور على والدتها (56 عاماً) والمصابة بالزهايمر بعد أن خرجت من منزل ابنتها في منطقة جبل النظيف، السبت الماضي، دون أن ينتبه لها أحد.

وأضافت دانيا في حديثها عبر إذاعة حياة اف ام، إن زوج شقيقتها تمكن من العثور على المسنة وهي تسير بالقرب من مسلخ عمان، حيث كانت تسير لفترة ثم تتوقف لتستريح ثم تسير مجدداً.

وشكرت دانيا فريق صوت حياة وكل من حاول المساعدة في إيجاد والدتها.

وكانت دانيا قد ناشدت المستمعين في حلقة أمس الأحد بالمساعدة في العثور على والدتها عبر برنامج صوت حياة.