اختتام حملة (رمضان شهر الخير… ومع أورنج الجوائز غير)

خبرني - اختتمت أورنج الأردن حملتها "رمضان شهر الخير... ومع أورنج الجوائز غير" بحفل أقامته الشركة لتسليم الجائزة الكبرى، بحضور عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وموظفي الشركة. وجاء هذا الحفل عقب إجراء السحب تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، تأكيداً على أعلى معايير الشفافية والمصداقية، وتجسيداً لنهج الشركة القائم على الارتقاء بتجربة الزبائن وتعزيز مفهوم التميز.

وانطلقت الحملة في 10 شباط من العام الحالي، حيث أتاحت لزبائن أورنج فرصاً للفوز بمجموعة من الجوائز القيّمة. كما هدفت إلى فتح آفاق جديدة أمامهم للاستفادة من خدمات الاتصالات المتقدمة والتقنيات الأسرع والأحدث، بما في ذلك خدمات الجيل الخامس (5G) والفايبر، إلى جانب عروض الموبايل المتميزة.

وفي هذا السياق، أكّد المدير التنفيذي لوحدة عمل المستهلك في أورنج الأردن، سامر الحاج، أن هذه الحملة تعكس مكانة الشركة كشريك رقمي موثوق في المملكة، وتجسد حرصها المستمر على تعزيز تجربة الزبائن وتقديم قيمة حقيقية لهم. كما هنّأ الحاج الفائز بالجائزة الكبرى، أمجد محمود صليح، والتي تمثلت بسيارة كهربائية حديثة من طراز "Dongfeng Nammi Box" موديل 2026، في تأكيد على حرص الشركة على تحويل تجربة الزبائن إلى تجربة استثنائية تجمع بين التقدير والتفاعل وتعزيز الاستفادة من الحلول الرقمية والخدمات الحديثة التي تلبي تطلعاتهم وتواكب احتياجاتهم المتجددة، إلى جانب الجوائز القيمة التي تم تقديمها ضمن الحملة. وأكد أن أورنج ستواصل تقديم مبادرات وحملات نوعية تعزز تجربة زبائنها وتكافئ ثقتهم المستمرة بخدماتها.

ويُذكر أن الحملة جاءت لتكافئ الزبائن من خلال سحوبات يومية على جوائز نقدية بقيمة 777 ديناراً طوال شهر رمضان المبارك، وصولاً إلى السحب على الجائزة الكبرى. كما استهدفت الحملة مشتركي الهواتف الخلوية والإنترنت المنزلي من الزبائن الجدد والحاليين، وشملت كل من قام بشراء خطوط موبايل أورنج المدفوعة مسبقاً أو لاحقاً، أو الاشتراك في خدمات أورنج إنترنت، مع فرصة مضاعفة فرص الفوز لمن أجرى عملية الاشتراك عبر قنوات أورنج الرقمية، مثل تطبيق "Max it".

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