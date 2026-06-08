كلية العلوم الطبية المساندة في الشرق الأوسط تستشرف مستقبل الشيخوخة الصحية في يومها العلمي الثاني

خبرني - نظّمت كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة الشرق الأوسط يومها العلمي الثاني تحت عنوان: "الشيخوخة الصحية تبدأ مبكرًا: خطوات حياتية نحو مستقبل أكثر صحة".

رعى اليوم العلمي رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، بمشاركة نخبة من الأكاديميين، والخبراء، والمختصين، إلى جانب عدد من الطلبة والمهتمين بالشأن الصحي.

وجاءت فعاليات اليوم العلمي لتسليط الضوء على التحولات الصحية المرتبطة بالتقدم في العمر، وأهمية الاستثمار المبكر في أنماط الحياة الصحية بوصفها ركيزة أساسية لتعزيز جودة الحياة والوقاية من الأمراض المزمنة، بما ينسجم مع التوجهات العالمية الحديثة نحو الرعاية الوقائية والصحة المستدامة.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة سلام المحادين أهمية ترسيخ الثقافة الصحية والوقائية لدى الأفراد منذ المراحل العمرية المبكرة، مشيرةً إلى أن الجامعات تؤدي دورًا محوريًا في إنتاج المعرفة ونشر الوعي الصحي وتعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه القضايا الصحية المعاصرة.

هذا وشهد اليوم العلمي تكريم الطلبة الأوائل المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025/2026، والفائزين في مسابقة: "خسران بس أكيد ربحان" التي هدفت إلى تشجيع الطلبة على تبني أنماط حياة صحية وتعزيز السلوكيات الإيجابية المرتبطة بالصحة العامة.