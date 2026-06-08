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  • الملكية الأردنية تلغي رحلاتها المتجهة إلى العراق والرحلات الصباحية إلى سورية ولبنان

الملكية الأردنية تلغي رحلاتها المتجهة إلى العراق والرحلات الصباحية إلى سورية ولبنان

  • 08 حزيران 2026
  • 12:46
الملكية الأردنية تلغي رحلاتها المتجهة إلى العراق والرحلات الصباحية إلى سورية ولبنان

خبرني  -  أعلنت الملكية الأردنية عن إلغاء رحلاتها المتجهة إلى العراق، إضافة إلى الرحلات الصباحية المجدولة إلى سورية ولبنان، وذلك في ضوء إغلاق المجالات الجوية العراقية والسورية واللبنانية وما نتج عن ذلك من قيود تشغيلية أثرت على حركة الطيران في المنطقة.

وأوضحت الشركة أنها تتابع التطورات الإقليمية بشكل مستمر وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة وهيئة تنظيم الطيران المدني، وتتخذ قراراتها التشغيلية استناداً إلى التقييمات الفنية والأمنية المعتمدة وبما يضمن المحافظة على أعلى مستويات السلامة والأمن التشغيلي.

وأكدت الملكية الأردنية أن بقية رحلاتها المجدولة من عمّان تواصل عملياتها كالمعتاد ووفق الجداول المعتمدة، مع استمرار مراقبة المستجدات وتقييم أي تأثيرات محتملة على شبكة رحلاتها.

كما أشارت الشركة إلى أنها ستواصل إطلاع المسافرين على أي تعديلات قد تطرأ على جداول الرحلات أو العمليات التشغيلية فور اعتمادها، داعيةً المسافرين إلى متابعة حالة رحلاتهم من خلال الموقع الإلكتروني للملكية الأردنية والقنوات الرسمية للشركة.

وجددت الملكية الأردنية تأكيدها أن سلامة المسافرين وأطقمها الجوية تبقى على رأس أولوياتها، وأن جميع قراراتها التشغيلية تُتخذ وفق أعلى معايير السلامة وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

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