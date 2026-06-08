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تحقيق واحتواء لمشاجرة في طيبة اربد اسفرت عن اصابتين

  • 08 حزيران 2026
  • 12:35
تحقيق واحتواء لمشاجرة في طيبة اربد اسفرت عن اصابتين

خبرني  - شهدت منطقة الطيبة في محافظة إربد مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص على خلفية خلافات سابقة، تطورت إلى اشتباك استخدمت فيه الأسلحة البيضاء والأدوات الحادة.

وبحسب مصادر امنية وشهود عيان أسفرت المشاجرة عن إصابة شخصين بجروح بالغة نتيجة تعرضهما للطعن، حيث نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج وتخضع حالتهما للمتابعة الطبية.

وتحركت الأجهزة الأمنية إلى الموقع فور تلقي البلاغ، وفرضت طوقاً أمنياً لمنع تجدد الاشتباكات واحتواء التوتر في المنطقة.

كما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد جميع المتورطين، وشرعت بجمع الأدلة والاستماع إلى إفادات الشهود، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

 

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