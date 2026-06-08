دليل الخبراء لبعض الصور الأكثر جاذبية لهذا العام - وكيف تعكس روائع من تاريخ الفن.

القبض على الرئيس مادورو وزوجته سيليا فلوريس

تعد الصورة التي التُقطت في أوائل يناير/كانون الثاني للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، وهما منحنيان ومكبلان بالأصفاد تحت حراسة عناصر فدراليين مسلحين، من أكثر الصور إثارة للانتباه هذا العام.

ولطالما جذب مشهد الشخصيات ذات النفوذ وهي تُجرد فجأة من سلطتها اهتمام الفنانين؛ من رسام الروكوكو تييبولو الذي تخيّل أسر الملكة زنوبيا، إلى الفنان الفيكتوري تشارلز إيستليك الذي جسّد نابليون أسيراً على متن السفينة البريطانية "إتش إم إس بيليروفون" في خليج بليموث.

راقصات باغورومبا

أظهرت صورة جوية مبهرة عن راقصات "باغورومبا" بزيّهن التقليدي وهن يستعددن لمحاولة تسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس لأكبر عرض جماعي لـ"رقصة الفراشة" الخاصة بمجتمع البودو، وذلك في يناير/كانون الثاني على ملعب ساروساجاي بمدينة غواهاتي في ولاية آسام الهندية.

وقد مزجت الصورة أجساد المشاركات في نمط متواصل من الألوان المتداخلة، بحيث بدت الحركة الإيقاعية وكأنها تحولت إلى هندسة بصرية آسرة، في مشهد يستحضر طموحات الفنان التجريدي الرائد بيت موندريان، ولا سيما لوحته غير المكتملة "فيكتوري بوغي ووغي" التي تركها على حامل الرسم عند وفاته عام 1944.

المسيّرة الأوكرانية

اكتسبت صورة جندي أوكراني وهو يلتقط طائرة استطلاع مسيّرة من السماء قرب خطوط المواجهة مع روسيا في يناير/كانون الثاني قوتها من الزاوية الذكية التي اعتمدها المصور الصحفي.

فقد التُقطت الصورة من أسفل، ومن دون وجود عناصر أخرى تمنح إحساساً بالحجم، ما جعل الجندي يبدو عملاقاً يمسك بطائرة أثناء تحليقها. ويستحضر هذا المشهد هيئة العملاق المهيبة في لوحة "إل كولوسو" (العملاق) للفنان غويا، التي غالباً ما تُفسر بوصفها رمزاً لحرب الاستقلال الإسبانية.

اعتقال أندرو ماونتباتن-ويندسور

سرعان ما ترسّخت في الوعي العام صورة التقطها المصور فيل نوبل لأندرو ماونتباتن-ويندسور أثناء نقله من مركز شرطة أيلشام في مقاطعة نورفولك، عقب توقيفه في فبراير/شباط.