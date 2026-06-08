تكشف صورة جوية لملعب كرة قدم أخضر في مدينة غزة، يقع وسط أنقاض مبانٍ دمرتها حرب استمرت عامين مع إسرائيل، عن واحدة من أكثر اللقطات تأثيراً.

ويعكس التباين الحاد بين الملعب المنظم بدقة والمشهد المحيط الممزق بفعل الحرب فكرة "تشهار باغ" الفارسية القديمة، التي تقوم على إنشاء واحة هندسية من الحياة والنظام داخل بيئة قاسية، كما يتجلى ذلك في مخطوطة "بابرنامه" من القرن السادس عشر، مذكرات الإمبراطور المغولي بابر.