حادث أمني يثير القلق بالقرب من معسكر إنجلترا قبل انطلاق مونديال 2026

خبرني - شهد محيط مقر إقامة المنتخب الإنجليزي المشارك في مونديال 2026 حادثة إطلاق نار أثارت مخاوف أمنية، وذلك قبل أيام من انطلاق مشوار "الأسود الثلاثة" في البطولة المقامة بالولايات المتحدة.

وذكرت تقارير إعلامية أن تسعة أشخاص أصيبوا في حادث إطلاق نار وقع على بعد نحو عشر دقائق فقط من معسكر المنتخب الإنجليزي في مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري الأمريكية.

وبحسب السلطات المحلية، وقع الحادث صباح السبت، فيما لم تتمكن الشرطة من إلقاء القبض على المشتبه بهم حتى الآن.

وأعادت الواقعة تسليط الضوء على التحديات الأمنية في المدينة التي تستضيف معسكر المنتخب الإنجليزي، إذ تعد من بين المدن الأمريكية التي تسجل معدلات مرتفعة نسبياً في الجرائم العنيفة مقارنة بالمتوسط الوطني.

ورغم أن الحادث لم يكن مرتبطا بالمنتخب الإنجليزي بشكل مباشر، فإنه أثار قلقا إضافيا داخل الأوساط الرياضية والإعلامية، خاصة مع توافد آلاف المشجعين والوفود المشاركة في كأس العالم.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد اتخذ بالفعل إجراءات أمنية مشددة لحماية البعثة خلال فترة البطولة، شملت التعاون مع السلطات المحلية لمراقبة المجال الجوي المحيط بمقر الإقامة والتصدي لأي تهديدات محتملة من الطائرات المسيّرة.

كما تتضمن الخطة الأمنية نشر عناصر شرطة مزودين بتقنيات متخصصة للتعامل مع الطائرات دون طيار، إلى جانب استخدام أنظمة مراقبة متطورة وطائرات مسيرة مخصصة لرصد أي تحركات مشبوهة بالقرب من معسكر المنتخب.

ويستعد منتخب إنجلترا لخوض منافسات كأس العالم 2026 وسط آمال كبيرة في المنافسة على اللقب، في ظل امتلاكه مجموعة من أبرز نجوم الكرة العالمية، بينما تواصل الجهات الأمنية العمل لضمان سلامة جميع المنتخبات والجماهير طوال فترة البطولة.