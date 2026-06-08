عمّان الأهلية وصندوق كفاءات المستقبل يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز فرص التدريب والتشغيل للشباب

خبرني - وقّعت جامعة عمّان الأهلية وصندوق كفاءات المستقبل مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز فرص التدريب والتشغيل للشباب وتنمية مهاراتهم المهنية والقيادية، بما يسهم في تمكينهم من دخول سوق العمل والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.

ووقّع المذكرة عن جامعة عمّان الأهلية رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني، فيما وقّعها عن صندوق كفاءات المستقبل المدير التنفيذي الدكتور زيد عريضة، بحضور عميد كلية تقنية المعلومات في الجامعة الأستاذ الدكتور محمد القطاونة.

وتأتي هذه المذكرة انطلاقًا من حرص الجانبين على توحيد الجهود لخدمة الشباب الأردني، وتعزيز فرصهم في الحصول على التدريب والتأهيل المهني والوظيفي، بما ينسجم مع رؤى المؤسستين في بناء جيل قادر على مواجهة متطلبات سوق العمل ومواكبة التحولات المتسارعة في مختلف القطاعات.

وتنص المذكرة على التعاون في تنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل والأنشطة المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بقضايا الشباب، إلى جانب تطوير مبادرات تسهم في رفع جاهزية الشباب المهنية وتمكينهم من الوصول إلى الفرص الوظيفية المناسبة.

كما تشمل مجالات التعاون تنظيم الفعاليات المتخصصة والبرامج التوعوية والتأهيلية، وتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه المهني، وتعزيز التواصل بين الشباب ومؤسسات سوق العمل، بما يسهم في تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم ورفع مستوى تنافسيتهم.

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تشكل إطارًا عمليًا للتعاون المستقبلي في مجالات التدريب والتشغيل وبناء القدرات، وتسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يُشار إلى أن مذكرة التعاون تأتي ضمن توجهات جامعة عمّان الأهلية الرامية إلى توسيع شراكاتها مع المؤسسات الوطنية المختلفة، بما يعزز فرص الطلبة والخريجين في التدريب والتشغيل، ويربط مخرجات التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل.