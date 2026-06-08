الوكيل لؤي العجلوني.. ترفيع مستحق ومسيرة عطاء متواصلة

خبرني - صدرت الإرادة بترفيع لؤي العجلوني إلى رتبة وكيل في مديرية الأمن العام، تقديراً لجهوده المتميزة وإخلاصه في أداء واجباته الأمنية.

ويأتي هذا الترفيع تتويجاً لمسيرته المهنية وما قدمه من عطاء والتزام في خدمة الوطن والمواطن، ضمن منظومة الأمن العام التي تواصل أداء رسالتها بكفاءة واقتدار.

وبهذه المناسبة، يتقدم الأهل والأصدقاء والزملاء بأصدق آيات التهنئة والتبريك للوكيل لؤي العجلوني، متمنين له دوام التوفيق والنجاح ومزيداً من التقدم والعطاء في ظل الراية الهاشمية المظفرة.

ألف مبارك، ومنها إلى أعلى الرتب بإذن الله.