الجامعة الهاشمية تنعى إبراهيم علي كريم الخوالدة

خبرني - بسم الله الرحمن الرحيم

" يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ".

ببالغ الحزن وعميق الآسي، وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الأستاذ الدكتور خالد الحياري رئيس الجامعة الهاشمية، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلبة، المغفور له بإذن الله، الزميل إبراهيم علي كريم الخوالدة / دائرة الامن الجامعي.

الذي انتقل الى جوار ربه صباح اليوم الاثنين الموافق 8/6/2026، وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة عصر اليوم من مسجد النعيم في بلدة بلعما محافظة المفرق الى مثواه الأخير في مقبرة البلدة، تقبل التعازي في منزل الفقيد الكائن في حي السليم / جبل النار في بلدة بلعما.

ويتقدم رئيس الجامعة باسمه واسم أسرة الجامعة من عشيرة الخوالدة الكرام عامة وأهل وذوي الفقيد خاصة بأحر مشاعر العزاء والمواساة، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يلهم زملائه وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

"إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"